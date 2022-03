MacGyver saison 5 : Tout ce qu’il y a à savoir sur la suite de la série sur M6

MacGyver, dirigée par Peter M. Lenkov, son créateur, et avec Lucas Till dans le rôle du titulaire Angus MacGyver, alias Mac, est une série télévisée d’action et d’aventure diffusée sur M6 en France.

Elle suit un agent secret de génie qui utilise son intelligence pour traquer les criminels, plutôt que de recourir à la violence ou à la force. Mac, la vingtaine, est rejoint dans son équipe par le pirate informatique Riley Davis, son colocataire et collègue, Wilt Bozer, Matty Weber des opérations secrètes et directeur de la Fondation Phoenix, son protecteur, Desi Nguyen, et le vétéran militaire Russ Taylor.

Au cours de ses quatre dernières saisons, ce reboot de la série classique de 1985 a réussi à émerveiller les fans grâce à son scénario inventif. Et maintenant, MacGyver est prêt à sortir sa cinquième saison en France. Vous souhaitez vous plonger dans les détails du prochain épisode ? Vous avez de la chance ! Nous avons le résumé et les informations sur quand et où regarder le premier épisode.

Date de sortie de la saison 5 de MacGyver

La saison 5 de MacGyver sera diffusée dès le samedi 26 mars 2022 à 21h55 sur M6. En effet, la chaîne a choisi de diffuser la même soirée le final de la saison 4 et les 2 premiers épisodes de la saison 5. Ainsi, à 21h10, vous pourrez voir l’épisode 13 de la saison 4 (épisode final), puis l’épisode 1 de la saison 5 à 21h55, suivi de l’épisode de la saison 5 à 22h50. M6 rediffusera ensuite l’épisode 1 de la saison 3 vers 23h35.

Que va-t-il se passer dans la saison 5 de MacGyver ?

L’épisode à venir est intitulé » L’hôtel de tous les dangers » et voici son synopsis officiel tel que souligné par CBS, la chaîne d’origine de MacGyver : » Mac et l’équipe infiltrent un hôtel servant de repaire à des criminels et trouvent une femme détenant des informations vitales sur Codex. Cependant, leur cible a une nouvelle identité secrète, y compris un tout nouveau visage. »

Les fans savent peut-être que la quatrième saison s’était terminée sur une note abrupte, juste après 13 épisodes, en raison des arrêts de production dus à la pandémie de COVID-19. Par conséquent, nous n’avons pas pu clore l’arc du Codex, qui continuera à se dérouler dans la première de la cinquième saison. La saison 5 reprend l’histoire du final de la saison 4, lorsque le leader du Codex, Gwendolyn, est tué. Mais le rebondissement ? Elle n’est pas le leader principal !

Le principal dirigeant du groupe est Leland. En fait, le Codex est un groupe très ancien, qui a probablement été créé à l’époque de la peste noire. Bien que MacGyver et la Fondation Phoenix aient mis fin aux plans de Leland et de Codex de provoquer une apocalypse mondiale, ils doivent encore assurer l’avenir. Pour en savoir plus sur la saison 5 de MacGyver, vous pouvez regarder la promo ci-dessous :

MACGYVER SEASON 5 PROMO

Lire cette vidéo sur YouTube

Rendez-vous donc le samedi 26 mars 2022 à 21h55 sur M6 pour voir les premiers épisodes de la saison 5 de MacGyver.