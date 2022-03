MacGyver saison 4 épisode 13 : Que va-t-il se passer dans le final ?

Aucun problème n’est trop compliqué pour Angus « Mac » MacGyver. Choisissant d’utiliser des chewing-gums plutôt que des fusils et des bougies plutôt que des bombes, Mac sauve la situation en travaillant comme un agent américain doté de compétences analytiques géniales.

La saison 4 a été une révélation en ce qui concerne les idéaux de Mac et ses problèmes familiaux. Nous l’avons vu découvrir que sa tante est derrière le Codex. Le fait de devoir affronter la vérité sur la mort de sa mère aux mains de la CIA a également changé notre protagoniste.

Dans l’épisode précédent, Mac est confronté à un dilemme idéologique : il commence à croire que l’objectif du Codex n’est peut-être pas si mauvais que cela. Mac va-t-il changer de camp ? Et si oui, qu’est-ce que cela signifie pour son ancienne équipe et le destin du monde ? Le dernier épisode apporte une partie des réponses. Nous avons les détails et les informations pour savoir où et quand regarder le prochain épisode de MacGyver.

Chaîne et date de diffusion de l’épisode 13 de la saison 4 de MacGyver

L’épisode 13 de la saison 4 de MacGyver est prévu pour être diffusé le samedi 26 mars 2022, à 21h10 sur M6. L’épisode à venir est intitulé « Sauvez le monde ». Cet épisode 13 marque le final de la saison 4.

Spoilers MacGyver saison 4 épisode 13

La mission de Mac et Riley est interrompue par Russ, Desi et l’équipe Phoenix qui travaillent contre eux. Ils essaient d’empêcher Codex de déclencher une arme de destruction massive. Dans le processus, l’équipe découvre la vraie raison pour laquelle Russ voulait acheter la Fondation Phoenix. Découvrez la promo ci-dessous, qui nous donne un aperçu du côté impitoyable de MacGyver.

Récap de l’épisode précédent

Nous savons que Mac fait défection et rejoint Codex, une organisation mondiale d’écoterrorisme. Cependant, l’histoire est plus complexe qu’il n’y paraît. Mac est capturé pendant sa course matinale et forcé de rencontrer Gwen. Pendant ce temps, une série d’événements oblige Russ à contacter son agence militaire, Spearhead Operations. Ils sont chargés d’éliminer la direction du Codex.

Mac sait que Russ n’hésitera pas à tuer des innocents pour atteindre son but. Par conséquent, il libère l’agent du Codex captif, Scarlett. Cela lui permet d’entrer dans le groupe terroriste. Cependant, nous comprenons que Mac est exaspéré par le fait que Gwen et Russ jouent avec la vie des gens. Il a l’intention de démanteler le Codex de l’intérieur, mais nous voyons que Gwen rend également des comptes à quelqu’un d’autre. Par conséquent, le plan de Mac pourrait nécessiter quelques improvisations.

Quant à Spearhead Operations, le groupe lance des missiles à feu d’enfer sur la base du Codex, ce que Mac évite en utilisant Shiva, la technologie Tesla. Bien que cela renforce sa position avec le Codex, Russ décide qu’il n’est plus du côté de Mac ou de Riley. Il est prêt à les tuer s’ils se croisent. Sans aucun doute, le final verra Mac essayer de gérer Gwen et Russ tout en restant en vie.

L’épisode comporte un moment de tendresse où l’on voit Mac tenir la main de Riley, et peut-être les verrons-nous devenir un couple à un moment donné. Après tout, la petite amie de Mac, Desi, s’est retournée contre lui. MacGyver s’est transformé en un véritable thriller d’espionnage, avec des éléments de romance, alors que Mac s’engage dans une nouvelle voie en tant qu’agent double. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment le final va clore la saison.