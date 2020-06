MacBook Pro 16 d’Apple : une partie graphique plus puissante avec la Radeon 5600 M

Vous envisagez de vous procurer un MacBook Pro 16 de la marque Apple et êtes prêts à mettre la main à la poche pour l’avoir ? Vous allez être servi parce que la marque à la pomme vient d’offrir une partie graphique plus puissante à son PC portable 16 pouces.

Dès sa sortie en 2019, le prix de départ proposé pour l’acquisition de l’Apple MacBook Pro 16 était de 2 699 €. Malgré un format hors du commun et une endurance qui dépasse de loin les autres machines, il n’est pas abordable.

Les particularités du MacBook 16 Pro

Ce PC portable proposé par Apple a été spécialement conçu pour les professionnels. Le calibrage de l’écran est parfait dès sa sortie de la boîte. Question autonomie, il est capable de tenir jusqu’à 15 heures. Il a été équipé d’un nouveau clavier afin d’éviter de rencontrer les mêmes problèmes de fiabilités que ceux observés avec les claviers Butterfly.

Il est le seul MacBook équipé d’un GPU dédié avec les Radeon 5300/5500 d’AMD. L’appareil reçoit également une partie graphique plus puissante. En ajoutant 1 000 € de plus à son prix, il est possible d’avoir la Radeon Pro 5600 pour la configuration d’un MacBook Pro 16.

En fonction du prix que vous êtes prêt à mettre sur la table, vous pouvez opter pour la configuration qui vous convient. Pour bénéficier par exemple de l’AMD Radeon Pro 5500 M et d’une mémoire GDDR6 de 4 Go, il faut débourser 125 € de plus que le prix normal d’acquisition. En ajoutant 250 €, vous aurez droit à l’AMD Radeon Pro 5500M et d’une mémoire GDDR6 de 8 Go.

Disposant de puces mémoire HBM2, le MacBook 16 Pro profite de deux avantages majeurs à savoir un saut significatif au niveau de la bande passante et une efficience énergétique qui a été nettement améliorée par rapport à ce que l’on peut constater avec la mémoire GDDR habituellement utilisée.