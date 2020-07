Macarena Millán révèle ses projets futurs inattendus avec Rafa Mora

Malgré quelques apparitions à la télévision, La grande première sur petit écran de Macarena Millán, la petite amie de Rafa Mora, était dans «La casa fuerte». Le format TV Telecinco et Bulldog a surpris tout le monde en incorporant la fille, pratiquement inconnue jusqu’à présent. Cela n’a pas réussi à atteindre la grande finale du concours et c’est qu’après plusieurs semaines où il a à peine joué dans la ville où le programme se déroule, ce concours et son partenaire Labrador, ont été expulsés en demi-finale publié sur Mediaset.

Macarena Millán dans ‘The Strong House’

Déjà sur le plateau et après quelques jours avec son petit ami à la maison après avoir quitté la villa la plus connue sur le petit écran, Macarena voulait donner quelques détails sur l’avenir que les deux envisagent déjà. Il l’a fait lors de la grande finale de «La casa fuerte», mais lors de la diffusion exclusive sur la plateforme de paiement Mitele Plus, à laquelle seuls les abonnés ont eu accès. En cela, Jorge Javier Vázquez lui a demandé si elle était prête à épouser Rafa Mora, son petit ami, quelque chose auquel cela a répondu par l’affirmative « ipso facto ».

Planifier le grand mariage

« Oui, l’année prochaine, après avoir été ensemble pendant cinq ans », a répondu à cela, en précisant que son amour avec le collaborateur de « Save me » est plus fort que jamais, malgré ces semaines éloignées de la réalité; quelque chose que cela a également déjà confirmé dans «Save me», où pratiquement tous les jours il a parlé de l’amour qu’il ressent pour sa petite amie. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là et c’est que le présentateur de la réalité voulait savoir aussi si aujourd’hui les deux ont des projets d’avenir En ce qui concerne la progéniture, ou pour le moment ils seront gardés ensemble mais sans avoir d’enfant en commun.

Noms d’enfants

«Oui, dans deux ans. Je veux avoir quatre enfants « Macarena a répondu, révélant que dans un temps relativement court, nous la verrons enceinte du collaborateur. « Je lui dis qu’avec trois je suis satisfait, mais je veux un garçon et une fille », Il a continué d’expliquer cela, avant d’anticiper qu’ils ont même pensé à des noms pour leurs bébés. Rafa Mora veut qu’une de ses filles s’appelle Lucía, en l’honneur de sa grand-mère et que l’un des garçons s’appelle Rafa, comme lui.