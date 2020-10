Ma-tt-er et Dezeen présentent une conférence en direct sur l’intelligence textile

Seetal Solanki du studio de design londonien Ma-tt-er s’est associé à Dezeen pour animer une table ronde en direct sur la technologie textile pour la London Craft Week 2020. Le fondateur et rédacteur en chef de Dezeen, Marcus Fairs, a modéré la conversation en direct, appelée Textile Intelligence Il a été rejoint par Solanki, directrice fondatrice de Ma-tt-er, et Amber Jae Slooten, qui est la co-fondatrice de la maison de mode numérique The Fabricant.L’artiste multimédia Lauren Godfrey et l’artiste textile Celia Pym figuraient également sur le panneau. Solanki, fondateur du studio de design Ma-tt-er, participera à la conversation en direct « La conférence aborde le potentiel illimité qui entoure les textiles – de l’éphémère au durable », ont déclaré les commissaires du festival. « Les sujets explorés incluent les textiles. «l’intelligence inhérente et leur capacité technologique à réadresser notre relation avec la propriété et la consommation.» Le panel comprendra également Amber Jae Slooten, co-fondatrice de la maison de mode numérique The FabricantSolanki Ding directeur de Ma-tt-er, une pratique de design basée à Londres qui se concentre sur les relations entre les personnes, les matériaux, l’immatériel et le virtuel.Son travail vise à ajuster les mentalités, les comportements et les mécanismes pour permettre un avenir bienveillant et respectueux. en développant des stratégies biodiverses, inclusives et responsables.Elle est également l’auteur du livre Why Materials Matter, et tutrice au Royal College of Art de Londres.La troisième panéliste de la discussion sera l’artiste Celia PymSlooten, basée à Amsterdam dans le Pays-Bas. Elle est co-fondatrice et directrice créative de The Fabricant – une maison de couture spécialisée dans le développement de vêtements virtuels qui existent exclusivement dans le domaine numérique.Elle a créé sa première collection numérique en 2016 dans le cadre de son projet de dernière année et était celle de l’université. Premier étudiant à obtenir son diplôme avec une collection entièrement virtuelle.L’artiste Lauren Godfrey se joindra à la discussion en tant que quatrième panélistePym est une artiste basée à Londres dont le travail explore les thèmes des dommages et de la réparation dans les textiles.Son travail a été exposé dans des galeries du monde entier, dont V&A Dundee, le Textile Museum de Saint-Gall, en Suisse, et Galleri F15 en Norvège.En plus de sa pratique artistique, Pym est également conférencière invitée au Royal College of Art et à l’Université des arts créatifs de Farnham. Les designers fabriquent des meubles et des articles de mode à partir de textiles pour Kvadrat’s Knit! exposition L’artiste multimédia britannique Godfrey crée des œuvres d’art interactives et collaboratives.Elle a récemment installé une série de drapeaux aux couleurs vives et à motifs au-dessus d’une passerelle qui traverse Coal Drops Yard à Londres.Appelée Pattern Portraits, le projet impliquait de travailler avec deux groupes d’étudiants locaux pour créer une série de drapeaux qui pourrait être recyclée en tant que collection de vêtements après la mise hors service de l’installation.Cette conversation a été réalisée par Dezeen en collaboration avec Ma-tt-er pour la London Craft Week 2020.Cette année, la London Craft Week se déroule du 30 septembre au 10 octobre. Consultez le Guide des événements Dezeen pour plus de détails sur d’autres événements d’architecture et de conception.

