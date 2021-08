Ma Reum sur M6 : Audrey Lamy s’est inspirée d’un personnage de “Desperate Housewives” pour son rôle

Après sa sortie dans les salles de cinéma au mois de juillet 2018, le film « Ma Reum » débarque enfin sur le petit écran. En effet, M6 a programmé pour les fans du genre comédie la diffusion du film ce soir à 21H05. Donc, si vous n’avez rien de prévu à regarder pour la soirée, vous savez quoi faire. Créé et réalisé par Frédéric Quiring, à qui l’on doit déjà des titres comme « La Classe internationale » ou encore « Sales Gosses », le long-métrage nous emmène suivre la folle histoire d’une mère voulant à tout prix piégé les gamins qui s’en sont pris à son fils. Que nous réserve alors cette comédie déjantée portée par Audrey Lamy, Florent Peyre et Charlie Langendries ?

« Ma Reum », de quoi ça parle ?

Lors de sa sortie, le film a directement rencontré un franc succès auprès du public, et cela, grâce principalement à l’incroyable histoire créée par le cinéaste français Frédéric Quiring. Et avec ses nombreuses scènes déjantées, le film diffusé sur M6 promet de séduire de nouveaux téléspectateurs. Pour ce qui est de l’histoire de « Ma Reum », on sera amené à suivre celle de Fanny, une mère de famille très protectrice envers son fils, Arthur, âgé tout juste de 9 ans. Comme tout le monde, elle essaye chaque jour de faire en sorte que son fils puisse vivre dans les meilleures conditions possible. Elle mène ainsi une vie des plus normales et tout va pour le mieux jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri a de gros problèmes à l’école.

En effet, Arthur est devenu depuis un moment le bouc émissaire de trois autres gamins de l’établissement et se fait harceler presque tous les jours, sans que sa mère n’en sache rien. Évidemment, en apprenant cela et en tant que mère, Fanny décide de prendre les choses en main, mais à sa façon. C’est alors qu’au lieu de se comporter comme une adulte, elle décide de punir les petits bourreaux avec ses propres méthodes. Entre les petits coups fourrés et les différents pièges qu’elle met au point, la mère de famille fait preuve d’une grande créativité pour faire payer les trois garçons. « Oeil pour œil et dent pour dent », telle est maintenant sa devise. Jusqu’où Fanny va-t-elle donc aller pour se venger de ce qu’ont fait subir les trois gamins à Arthur à l’école ? La réponse, vous l’aurez à découvrir ce soir sur M6.

La ressemblance avec un autre personnage d’une série

Pour interpréter le personnage principal de son film, Frédéric Quiring a fait appel aux talents d’une incroyable actrice que nous connaissons déjà très bien, il s’agit d’Audrey Lamy qui sera dans la peau de Fanny. Une grande comédienne que nous avons pu voir dans d’autres grosses productions comme « Rebelles » ou encore « Nicky Larson et le parfum de Cupidon ». Il faut également savoir que si la comédienne a réussi une telle performance pour ce rôle, c’est qu’elle s’est inspirée d’un des personnages principaux de la série américaine « Desperate Housewives », Bree Van de Kamp.

« L’idée que cette mère aille faire justice elle-même parce qu’elle voit que son fils est malmené à l’école était un pitch très fort qui parlait à la maman que je suis. J’étais contente de m’inspirer de mon expérience personnelle et ça m’excitait beaucoup de pouvoir jouer ce double jeu de la femme mature qui semble prendre la vie calmement et du bon côté, mais qu’un évènement va transformer. Au début du film, elle a des airs de Bree Van de Kamp dans Desperate Housewives : rien ne dépasse » a indiqué Audrey Lamy lors de la sortie du film.

À ses côtés, nous pourrons également voir d’autres acteurs comme Florent Peyre dans le rôle de Stéphane, Charlie Langendries dans le rôle d’Arthur, Max Boublil, Igor van Dessel dans le rôle de Maxime, Martin Gillis dans le rôle de Hugo, JoeyStarr, Louis Durant, Michèle Moretti, Tania Garbarski, Kody, Alice Verset, Karina Testa, Sandra Zidani, Hervé Lassïnce, Hélène De Saint-père, Grégoire Baldari, Denyse Schwab, Laurent D’Elia, Jules Hanquet et Esteban Gomez-Navarro. Avec tout ce beau monde au casting, le film promet du grand spectacle.

MA REUM Bande Annonce Film Français, Audrey Lamy

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous êtes fans de comédie ou si vous êtes à la recherche d’un bon film à regarder ce soir, rendez-vous sur M6 à 21H05 pour découvrir ou revoir « Ma Reum ».