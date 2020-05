M. Freeze se détend avec une nouvelle statue d’Iron Studios

M. Freeze est de retour à Gotham et est prêt à amener un début d’hiver. Iron Studios a annoncé une nouvelle statue de DC Comics avec l’un de ses rouges, M. Freeze. Cette pièce à l’échelle 1/10 est basée sur des illustrations de l’artiste de DC Comics Ivan Reis. Capturer le docteur Victor Fries dans son célèbre costume de cryo. Cette statue glacée donne vie au personnage dans une pose dynamique et posée sur un socle dépoli. Le costume est un peu différent des autres versions de M. Freeze mais regorge de détails. La statue présente du noir, du gris et des nuances de bleu différentes tout en s’assurant que le ton correct du personnage est là.

Cette statue de M. Freeze est très bien réalisée et j’aime beaucoup la palette de couleurs. La plupart du temps, nous le voyons dans un costume en métal qui utilise des couleurs plus claires. L’attribut sombre de cette conception est un bon changement par rapport à la normale. Batman aura les mains pleines avec lui et vous aussi lorsque vous l’ajouterez à votre collection. La statue de DC Comics Mr.Freeze d’Iron Studios est au prix de 119,99 $. Il devrait sortir entre novembre et décembre 2020 et les précommandes sont en ligne et vous pouvez les trouver ici. Ramenez l’hiver à Gotham avec cette nouvelle statue et améliorez votre collection de batcaves aujourd’hui.

























Mr. Freeze Art Scale 1/10 – DC Comics par Ivan Reis Series # 5

Licence: DC Comics

Echelle: Art Scale 1/10

Édition limitée

Basé sur l’art conceptuel d’Ivan Reis de DC Comics et Chiaroscuro Studios

Fabriqué en polystone

Peinte à la main

Dimensions du produit: 6,2 po (H) x 3,9 po (L) x 5,1 po (L)

Poids du produit: 0,7 lb

États-Unis: quatrième trimestre de 2020

* Cet article sera expédié de notre entrepôt à Los Angeles – Californie

Le post M. Freeze Chills Out avec New Iron Studios Statue est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

