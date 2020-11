Lynne Ramsay dirigera l’adaptation de Stephen King «  La fille qui aimait Tom Gordon  »

Lynne Ramsay, l’auteur de «Nous devons parler de Kevin» et de «You Were Never Really Here» de Joaquin Phoenix, est sur le point de réaliser une adaptation d’un roman de Stephen King, «La fille qui aimait Tom Gordon», un individu avec des connaissances du projet a déclaré à TheWrap.

L’adaptation est mise en place au Village Roadshow Pictures. Ramsay a également écrit l’adaptation du scénario avec Christy Hall, qui a créé la série Netflix «Je ne suis pas d’accord avec ça».

«La fille qui aimait Tom Gordon» est une histoire d’horreur psychologique sur une fillette de neuf ans qui se perd dans les bois lors d’une randonnée avec sa famille. Après avoir erré seule et effrayée pendant des jours, elle commence à halluciner et s’imagine qu’elle parle avec son idiot, un joueur de baseball nommé Tom Gordon. Ce n’est que plus tard qu’elle commence à soupçonner qu’une bête surnaturelle la poursuit alors qu’elle tente de retrouver son chemin vers la civilisation.

Le maître d’horreur George A. Romero a été à un moment attaché à la réalisation d’une adaptation du roman, publié pour la première fois en 1999. L’épouse de feu Romero, Christine Romero, produira désormais «La fille qui aimait Tom Gordon», tout comme le producteur de «It» Roy Lee pour sa bannière Vertigo Films. Ryan Silbert de Origin Story et Jon Berg de Stampede Ventures produiront également.

Andrew Childs est producteur exécutif de «La fille qui aimait Tom Gordon». La vice-présidente exécutive du contenu de Village Roadshow Pictures, Jillian Apfelbaum, supervisera la production du studio. La production du film devrait commencer l’année prochaine.

Le dernier long métrage de Ramsay était «You Were Never Really Here» en 2017, et elle a réalisé un court métrage documentaire intitulé «Brigitte» l’année dernière. En 2011, elle a remporté le British Independent Film Award du meilleur réalisateur pour son film «Nous devons parler de Kevin» avec Tilda Swinton et Ezra Miller.

Ramsay est dirigée par Josh Varney à 42 ans et son avocat est Greg Slewett à Ziffren Brittenham.