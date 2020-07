Lydia Night des Regrettes accuse Joey Armstrong de SWMRS d’abus émotionnel et sexuel !! Et les fans sont en colère !!

Night a déclaré qu’elle avait commencé une relation avec Armstrong quand elle avait 16 ans et qu’il avait 22 ans et que cela s’est terminé juste avant la célébration de son dix-huitième anniversaire.

Lydia Night, généralement connue comme la chanteuse principale du groupe de rock underground The Regrettes, s’est lancée dans la vie en ligne pour partager son histoire sur les abus dans l’industrie de la musique. Le 20 juillet, l’artiste de 19 ans a partagé une explication détaillée sur Instagram. m’a poussé à partager librement mon histoire ».

«La situation capricieuse de ce groupe actuel en tant que militantes féminines réveillées ne s’active pas seulement pour moi en tant que victime, mais c’est fini les taureaux ** t et devrait être évacué. J’ai passé plus d’un an à préparer et à prendre en compte mon expérience pour tenter de trouver la bonne approche », a-t-elle déclaré. Night a précisé qu’elle avait commencé une relation avec Armstrong quand elle avait 16 ans (il avait 22 ans à ce moment-là) qui «s’est terminée juste avant la célébration de mon dix-huitième anniversaire».

«Pendant si longtemps, je l’ai vu de la même manière comme nocif et pas suffisamment légitime pour être partagé, mais je me rends compte maintenant que ce que j’ai vraiment vécu était des mauvais traitements psychologiques et une contrainte sexuelle par quelqu’un dans un lieu de contrôle sur moi.

Il est essentiel pour moi que Joey et tout son groupe soient considérés comme responsables de comprendre complètement qu’en dépit du fait qu’ils peuvent se considérer comme des « héros », ils continuent à propager la culture nuisible spécifique qu’ils tentent de sortir », a-t-elle écrit dans son long poste.

«En mai 2017, Joey m’a suivi sur Instagram et m’a dit que SWMRS nous enverrait quelques propositions pour quelques visites cette année-là. Je lui ai révélé que j’étais un grand fan et j’étais plein d’énergie.

J’ai vu que j’étais la principale personne du groupe qu’il suivait mais je n’avais pas d’opinion favorable à ce sujet », a précisé Night avant d’inclure:« J’étais particulièrement excité pour la visite car je voyais SWMRS comme étant des militantes féministes vocales et avoir un message que je pensais aligné avec le mien.

Dans son annonce, elle a commencé à partager les subtilités de l’abus qui a commencé comme une «prise de main secrète» et qu’elle a décrit comme «énergisant». «Voici cette personne plus établie dans un groupe que j’ai adoré en me donnant sa considération», a-t-elle précisé.

«Un soir, il m’a accueilli dans sa couchette. Je me suis faufilé et il tenait torse nu en sous-vêtements. Nous nous sommes embrassés juste parce que et après il m’a demandé de partir pour que nous ne soyons pas tombés par mon père qui se reposait dans une couchette entre les nôtres. Chaque fois que je me faufilais, il me secouait de façon inattendue jusqu’à ce qu’il vienne.

Il bougeait beaucoup plus vite explicitement que ce à quoi j’étais habitué, mais je ne m’en suis pas rendu compte car il était plus âgé et je l’aimais. Tout le monde dans son groupe, son groupe, sa famille et son superviseur ont réalisé que nous nous voyions. Compte tenu de notre différence d’âge, Joey me demandait constamment de garder notre relation aussi couverte que possible et je l’ai fait.

Night a en outre exprimé qu’Armstrong avait d’abord déclaré que leur relation deviendrait progressivement authentique une fois qu’elle serait assez âgée, mais a ensuite clarifié que les «règles» changeaient au fil du temps et a parlé de ce qui avait provoqué leur séparation.

«Deux mois avant la célébration de mon dix-huitième anniversaire, il m’a emmenée à New York pour y passer quelques jours. Juste avant le voyage, il m’a révélé qu’il était là pour pratiquer, donc je le verrais pratiquement dans son lit le soir. Un de ces soirs, il a changé les «règles» sur lesquelles il avait introduit toute notre relation », a déclaré Night, y compris:« Il a actuellement dit: «Nous ne devrions pas nous concentrer sur ma durée spécifique».

Cette discussion a été vraiment révélatrice. Son déroulement des événements et la garantie d’une relation « authentique » ont été ce qui m’a conduit, mais une fois que nous nous sommes rapprochés de ce qu’il appellerait le but final, il était clair que c’était des taureaux dès le début. J’ai réalisé que j’avais terminé et j’ai décidé d’y mettre fin.

Les fans sur Twitter prêtent leur aide à Lydia et partagent leur dédain pour Armstrong et son groupe. «Message de reconnaissance de Lydia Night. sa participation à un poste m’a fait pleurer, elle est tellement battue et je suis tellement heureuse qu’elle s’améliore à ce stade. f ** k joey Armstrong et f ** k swmrs », a déclaré un fan. Un autre a déclaré: «Toute mon adoration et mon profond respect pour vous, Lydia. vous êtes si solide et intrépide, merci de nous offrir votre histoire. envoyer de l’amour. »

Un fan a déclaré: «J’ai admiré la nuit de Lydia ces dernières années et je suis tellement heureux pour elle d’avoir partagé son histoire. f ** k swmrs. J’ai vraiment accepté qu’ils étaient des héros et je les ai renforcés, mais je ne peux plus savoir qu’ils sont de super foutus loups déguisés en mouton. répugnant!!!! »