Lutte pour les éliminatoires supérieures: WSG Tirol en haut

La lutte pour six places au-dessus de la sinistre «ligne» de la Bundesliga a déjà commencé après huit tours. Fifth St. Pölten et Ninth Ried ne sont séparés que de deux mètres. L’Innviertler a livré la prochaine surprise de la ronde dimanche après-midi avec un spectacle de sept buts contre le Rapid. WSG Tirol avait déjà goûté au sentiment de deux succès en suite au préalable. En tant que sixième, les Wattener sont aussi loin qu’ils l’ont été depuis longtemps.

Thomas Silberberger était donc « ravi ». Depuis le club VIP orphelin, l’entraîneur suspendu du WSG a pu applaudir après quelques instants. Le prêteur danois de la Juventus Nikolai Baden Frederiksen a marqué Wattens d’un doublé (2e, 45e) au début et à la fin de la première moitié de match pour s’imposer 3-0 à domicile sur Admira. « Maintenant, nous avons finalement pu gagner deux matchs de suite. C’est, je pense, la première fois », a déclaré le gardien Ferdinand Oswald, qui a sauvé son équipe d’un but avec de solides arrêts.

Les Admira sont restés en bas de la ligue car ils ont laissé leurs options à la légère. Les Wattener, qui étaient majoritairement en bas de tableau la saison précédente, veulent « emporter cette ambiance positive avec eux », comme l’a déclaré Tobias Anselm, le buteur du score final (86e). Cela mène maintenant les Tyroliens à Graz, puis à domicile contre le WAC et le Rapid. Silberberger a vu le facteur de stress diminuer contre Sturm au moins une fois. « Nous n’y allons pas, comme l’année dernière, que vous êtes déjà complètement saisi par la pression », a-t-il déclaré sur Sky.

L’Autriche affrontera également ce trio lors des prochaines manches. Les favoris ont d’abord livré une performance désolée lors du match nul 1-1 contre St. Pölten, les Bas-Autrichiens auraient pu obtenir bien plus que la simple avance grâce à un but de la tête d’Ahmet Muhamedbegovic (39). Ce n’est qu’avec le remplacement d’Alon Turgeman et Aleksandar Jukic et nettement plus d’engagement et de détermination que les violettes ont obtenu le point qu’elles méritaient grâce au premier but de Jukic en championnat (84e).

Stöger sur Derby: « Pas de pire chance que contre Altach »

« Nous faisons de notre mieux, à la fin cela ne fonctionne pas toujours. Mais nous essayons », a déclaré Jukic, 20 ans. Il s’est recommandé pour le coup sûr dimanche prochain, où il est dans le derby à l’ouest de Vienne face au Rapid. Peter Stöger pourrait au moins noter que la défense autour du solide gardien Patrick Pentz a agi solidement. À l’offensive, le jeu de l’Autriche reste fragmentaire. Au moins après la pause contre St. Pöltner, qui est devenu plus passif, elle a pu rayonner un peu la domination voulue.

Turgeman et Dominik Fitz, qui sont revenus après de longues blessures, sont porteurs d’espoir. « Vous pouvez apporter un élément complètement différent dans notre jeu. Mais nous devons les introduire lentement. Nous devons vraiment faire attention », a averti Stöger. Une fois de plus, il a souligné que la place de l’Autriche dans le top six n’était pas une évidence. « Nous devons trouver une solution. Nous utilisons maintenant des joueurs confirmés et avons quelques jeunes qui, espérons-le, pousseront », a expliqué Stöger, qui a évoqué un nouvel homme pour le milieu de terrain central avec Stephan Zwierschitz.

Stöger a vu différemment que l’Autriche dans son état actuel ne peut survivre que difficilement contre des rivaux de la ville tels que Sturm et WAC. « Je ne pense pas que nous ayons de pires chances que contre Altach ou St. Pölten. Cela dépendra beaucoup de la façon dont nous entrerons dans le jeu. Si nous le faisons comme aujourd’hui, il ne restera plus beaucoup de points », a déclaré Austrianas Entraîneur.

Ibertsberger déçu par un match nul

St. Pölten rentra chez lui avec des sentiments mitigés. Dans les tribunes, le directeur sportif Georg Zellhofer était contrarié par les occasions manquées lorsque le score était de 1-0. L’entraîneur Robert Ibertsberger n’a parlé d’aucun point perdu. L’homme de Salzbourg a préféré déclarer qu’il avait vu une équipe nettement améliorée par rapport à la dernière apparition contre le WSG (0: 1).

Le fait que la tête de son équipe ait tendance à pendre après le coup de sifflet final était également un bon signe. « Il y a eu une certaine déception. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs. Je le vois encore une fois de manière positive », a déclaré Ibertsberger. Un adversaire très coriace attend les « Wolves » samedi lorsque Masters Salzburg sera dans la NV Arena. Ibertsberger espérait des protégés courageux: « Si vous êtes trop passif contre Salzbourg, cela peut mal tourner. »