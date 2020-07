L’utilisation de votre smartphone peut révéler vos traits de personnalité, de la consommation de musique à l’utilisation des applications

Si vous êtes le genre de personne qui déteste laisser la batterie de son téléphone tomber en dessous d’un certain point, cela pourrait être le signe de traits de personnalité plus profonds au-delà de bonnes compétences de préparation.La manière dont les gens utilisent leur smartphone peut être utilisée pour prédire quatre des cinq caractéristiques clés telles que définies par le test de personnalité Big Five, également connu sous le nom de test OCEAN, selon une recherche de l’Université de Princeton.Le test est la théorie la plus largement acceptée par les psychologues, affirmant que la personnalité d’une personne peut être composée de cinq facteurs: la conscience , la stabilité émotionnelle, l’ouverture à l’expérience, l’extraversion et l’agréabilité.La newsletter i coupe le bruitDialling dans votre personnalitéLes modèles d’utilisation du smartphone d’une personne autour de la communication et du comportement social, la consommation de musique, l’utilisation des applications, la mobilité, le téléphone et l’activité en général et l’activité de jour par rapport à la nuit sont distinctement prédictive des caractéristiques des Big Five, ont affirmé les chercheurs, mais la recherche n’a pas été en mesure de déterminer Il y a aujourd’hui environ 3,5 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde (Photo: Edward Berthelot / Getty) Les utilisateurs qui ont utilisé l’appareil photo de leur téléphone pour prendre plus de photos et passer et recevoir des appels, y compris la nuit, ont joué un rôle clé dans l’élaboration d’un l’ouverture d’esprit de la personne, tandis que ceux qui utilisaient des applications météorologiques, des minuteries et des applications de surveillance des contrôles étaient plus susceptibles d’obtenir des scores élevés en termes de conscience. En savoir plus Rares microbes de la « matière noire » trouvés sur les smartphones Les personnes susceptibles d’obtenir des scores élevés dans les catégories amour de l’ordre et sens du devoir maintiennent leur téléphone chargé au-dessus de 60% lorsqu’elles sont loin de leur chargeur. , passer ou recevoir des appels de manière irrégulière et envoyer plus de messages WhatsApp a joué un rôle important dans la prédiction de l’extraversion d’une personne.Danger du ciblage comportementalL’équipe a averti que les données comportementales déduites de l’utilisation d’un smartphone pouvaient constituer de graves menaces pour la vie privée d’une personne et alimenter le potentiel de ciblage psychologique. Les dangers de la «collecte de routine, de la modélisation et du commerce incontrôlé» des données personnelles des smartphones ne doivent pas être sous-estimés, ont-ils déclaré. «De plus en plus de preuves suggèrent que ces données peuvent et sont utilisées à des fins de ciblage psychologique pour influencer les actions des gens, y compris les décisions d’achat et les comportements de vote potentiels, qui sont liés aux traits de personnalité », ont écrit les auteurs. Les résultats indiquent ici l’ampleur du comportement qui peut facilement être obtenu à partir des capteurs et des journaux des smartphones et, plus important encore, l’étendue et la spécificité des prédictions de personnalité qui peuvent être faites à partir des données comportementales ainsi obtenues. de noter que ces résultats sont, le cas échéant, une estimation prudente de ce qui peut être appris sur la personnalité des gens en utilisant les informations pouvant être obtenues à partir de leurs smartphones.

