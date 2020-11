L’utilisation de plastique recyclé dans les emballages augmente de 20%, mais la lutte contre la culture du jetable se poursuit

Les entreprises ont fait des progrès en augmentant le volume de plastique recyclé dans de nouveaux emballages, mais ne prennent toujours pas suffisamment de mesures pour lutter contre les emballages à usage unique, selon un rapport influent. En 2018, de grandes entreprises telles qu’Apple, Nestlé, Walmart, Unilever, Coca-Cola et L’Oréal se sont engagées à réduire la pollution plastique en remaniant leur approche de l’emballage. Le New Plastics Economy Global Commitment a été mis en place par la Fondation Ellen MacArthur en partenariat avec l’ONU. Les signataires ont collectivement promis d’investir plus de 10 milliards de dollars dans la refonte de la chaîne d’approvisionnement des emballages afin de réduire la dépendance mondiale aux plastiques à usage unique. Le passage à des emballages réutilisables réduirait la quantité totale de déchets, affirment les militants (Photo: Matthew Horwood / Getty) Progrès réalisés jusqu’à présent Dans un inventaire réalisé deux ans plus tard, l’organisme de bienfaisance affirme que les entreprises prennent des mesures pour réduire la quantité de plastique vierge utilisée. L’utilisation de contenu recyclé dans les emballages en plastique a bondi de 22% entre 2018 et 2019, selon la Fondation Ellen MacArthur. Mais on n’en fait pas assez pour s’éloigner de la culture du jetable des emballages à usage unique, a déclaré l’organisme de bienfaisance. Les emballages réutilisables, tels que les tasses à café, les bouteilles d’eau et les tupperwares, représentent toujours moins de 2% des produits emballés vendus par les signataires de l’Engagement. Plutôt que de passer aux produits réutilisables, les entreprises réduisent l’utilisation de plastique en optant pour des emballages en plastique recyclé, en bioplastique ou en papier. Sander Defruyt, qui dirige le programme Nouvelle économie du plastique à la Fondation Ellen MacArthur, a déclaré que les entreprises devraient «repenser les emballages mis sur le marché en premier lieu». «Nous appelons l’industrie à intensifier rapidement ses efforts pour réduire les emballages à usage unique et éliminer les types d’emballage qui n’ont pas de voie crédible pour que le recyclage fonctionne dans la pratique et à grande échelle», a-t-il déclaré.

