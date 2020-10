L’Université de Cambridge développe des feuilles synthétiques qui transforment la lumière du soleil en carburant

Des scientifiques de l’Université britannique de Cambridge ont mis au point un appareil à énergie renouvelable qui imite la photosynthèse en fabriquant du carburant à partir de la lumière du soleil, du dioxyde de carbone et de l’eau. S’inspirant de la façon dont les plantes créent leur propre énergie, l’appareil est une feuille mince qui produit de l’oxygène et du formique. acide de l’eau, du dioxyde de carbone et de la lumière du soleil.L’acide formique peut être stocké et utilisé comme carburant seul ou transformé en hydrogène.Les scientifiques ont créé une feuille qui peut être ajoutée à l’eau et au dioxyde de carbone, puis exposée à la lumière du soleil pour créer du formique. acide L’appareil est composé de photocatalyseurs – des matériaux qui absorbent la lumière pour créer une réaction – à base de cobalt noyé sur une feuille de poudres semi-conductrices. Il ne nécessite ni fils ni électricité.Lorsque la feuille est immergée dans un bain d’eau et de dioxyde de carbone puis exposée à la lumière du soleil, une réaction chimique se produit.Similaire à la photosynthèse, l’absorption de la lumière du soleil excite les électrons dans un état supérieur – convertir la lumière du soleil en énergie chimique potentielle. Avec le dispositif à feuille, cette énergie est transférée lorsque les électrons rejoignent le dioxyde de carbone et les protons dans l’eau pour former un liquide incolore mais piquant appelé acide formique.L’acide formique se produit dans la nature chez les fourmis et les abeilles, qui le produisent dans leurs venins et leurs piqûres. . Il est beaucoup plus facile à transporter comme source de carburant que l’hydrogène, car ce dernier nécessite des températures basses et une pression élevée pour être déplacé en toute sécurité. « Nous voulons arriver au point où nous pouvons produire proprement un carburant liquide qui peut également être facilement stocké et transporté. « , a déclaré Erwin Reisner, professeur au département de chimie de l’Université de Cambridge. La feuille convertit la lumière du soleil en énergie de la même manière que la photosynthèse » Parfois, les choses ne fonctionnent pas aussi bien que prévu, mais c’était un cas rare où cela fonctionnait mieux », a déclaré Qian Wang de l’université. Le Salk Institute développe une plante qui offre une solution au changement climatique « Il a été difficile de réaliser une photosynthèse artificielle avec un haut degré de sélectivité afin de convertir autant de lumière du soleil que possible en carburant que vous voulez, plutôt que de vous retrouver avec beaucoup de déchets « , a ajouté Wang. » Nous avons été surpris de voir à quel point il fonctionnait bien en termes de sélectivité – il ne produisait presque aucun sous-produit. « L’énergie aurait moins d’émissions de carbone que les combustibles fossiles Moins de sous-produit facilite la séparation du carburant et moins cher. L’appareil de test ne mesurait que 20 centimètres carrés, mais les scientifiques ont déclaré qu’il serait simple et peu coûteux de créer une version à plus grande échelle.Cette énergie «propre» n’a pas d’émissions de carbone, élimine le dioxyde de carbone de l’atmosphère et pourrait réduire la dépendance. Les scientifiques suisses ont déjà développé une pile à combustible qui utilise de l’acide formique pour produire de l’hydrogène.D’autres développements récents en matière d’énergies renouvelables comprennent des briques en béton utilisées pour stocker l’énergie éolienne et solaire et la conception d’un parc éolien construit sur une île artificielle en au milieu de la mer du Nord. Plusieurs designers ont utilisé la photosynthèse comme point de départ de leur travail. Le designer néerlandais Ermi van Oers a fabriqué une lampe alimentée par des microbes photosynthétiques, et EcoLogicStudio a utilisé le processus biologique pour créer des façades rideaux qui éliminent la pollution de l’air.

