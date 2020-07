L’une des plus grandes nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch Series 6 est essentiellement confirmée maintenant

Vous ne pourrez peut-être pas le dire facilement en suivant les dernières nouvelles technologiques, mais le L’Apple Watch Series 6 est définitivement en préparation et vise presque certainement une sortie commerciale dans les prochains mois.

Du côté positif, les sources de la chaîne d’approvisionnement à succès de la publication taïwanaise ont des informations juteuses à partager (anonymement) avec le public sur une nouvelle fonctionnalité majeure de l’Apple Watch et un argument de vente clé.

Une grande nouvelle arme sera ajoutée à l’arsenal de suivi de santé déjà impressionnant

Alors que la famille Apple Watch a a sauvé d’innombrables vies et sans aucun doute amélioré beaucoup plus depuis que le moniteur ECG et les capacités de détection des chutes ont été introduits avec le modèle de la série 4 en 2018, la série 6 élargirait encore plus sa longue liste de capteurs et d’outils de suivi de la santé.

L’ajout d’une fonction de mesure de l’oxygène dans le sang est essentiellement gravé dans le marbre après la dernière « confirmation » d’une rumeur qui a émergé en mars, gagnant en crédibilité avec le soutien de deux fuites différentes en avril et Mai.

Capteur Pulse Ox en action sur une montre intelligente Garmin

Également connu sous le nom d’oxymètre de pouls, le capteur Apple cherche presque certainement à faire cuire sa montre Series 6 se concentrera sur l’évaluation de vos niveaux de saturation en oxygène. Gardez à l’esprit que l’oxygène sanguin et la pression artérielle sont deux choses différentes, et bien que cela ne soit pas encore garanti, Apple pourrait bien ajouter ces deux outils cet automne pour compléter le moniteur de fréquence cardiaque de premier ordre qui est déjà intégré dans les montres intelligentes de l’entreprise.

Ensemble, ces éléments pourraient fournir une vue plus claire, plus précise et plus complète du bien-être d’un porteur que n’importe quel appareil concurrent. Au cas où vous vous poseriez la question, il y a un tas de Fitbit et Les montres intelligentes Garmin qui peuvent actuellement mesurer vos niveaux de saturation en oxygène dans le sang avec un capteur Pulse Ox intégré, mais quelque chose nous dit que la solution d’Apple sera plus fiable.

Mais attendez, il y a plus

D’autres mises à niveau de l’Apple Watch Series 6 selon les rumeurs, c’est-à-dire à commencer par l’intégration attendue depuis longtemps un outil de suivi du sommeil qui est devenu la norme dans le paysage des smartwatch compatibles Android il y a longtemps.

L’appareil portable uniquement iOS aura besoin d’une batterie plus grosse pour répondre aux besoins énergétiques de cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que d’une prise en charge de charge rapide pour vous permettre de passer une deuxième journée de travail après être resté éveillé toute la nuit. Bien que ces choses soient susceptibles de se produire, nous n’avons pas encore de chiffres réels à partager avec vous.

Nous connaissons un chipset encore plus rapide que le S5 homebrewed la montre intelligente de la série 5 est sur les cartes, et pour la toute première fois, votre Apple Watch pourrait garder un œil sur votre santé mentale en plus de votre bien-être physique cette année.

Bien sûr, perfectionner une technologie de détection d’attaque de panique au poignet peut prendre un peu plus de temps, en particulier pendant une pandémie mondiale, il est donc probablement sage de garder vos attentes sous contrôle lorsqu’il s’agit de choses révolutionnaires comme celle-là.