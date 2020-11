L’une des meilleures offres Samsung Galaxy Buds Live à ce jour est disponible avant le Black Friday

Ça ne doit pas être Black Friday pour Woot pour vendre des gadgets populaires à des prix imbattables, le détaillant en ligne appartenant à Amazon se faisant un nom au cours des dernières années grâce principalement à des offres quotidiennes et à durée limitée sur des produits remis à neuf bénéficiant de garanties compétitives.

Le dernier accord de ce type voit en fait une paire de nouveaux, inutilisés, non ouverts et non endommagés. Les Samsung Galaxy Buds Live tombent à 144,99 $, ce qui peut ne pas sembler une réduction massive par rapport au PDSF de 169,99 $ des tout premiers véritables écouteurs sans fil de la société à intégrer la technologie d’annulation active du bruit.

Mais Woot ne vend pas les Buds Live par eux-mêmes, mais les associe à un chargeur sans fil capable de recharger les téléphones compatibles, les montres intelligentes et bien, les écouteurs à des vitesses rapides. Alors que le détaillant ne dit pas quelle version de Le chargeur sans fil solo de Samsung est en vente ici, ces images de produits suggèrent que nous avons affaire à un modèle sorti il ​​y a quelques années et qui coûte normalement environ 30 dollars de nos jours.

Dans l’ensemble, vous envisagez d’économiser environ 55 $ aujourd’hui seulement, ce qui n’est certainement pas mal pour éventuellement la meilleure alternative AirPods Pro sur le marché en ce moment. Les Galaxy Buds Live peuvent sembler … bizarres, mais ils sonnent bien tout en pouvant conserver vos morceaux préférés jusqu’à 8 heures sur une seule charge. L’étui de chargement sans fil inclus en standard avec les derniers écouteurs minuscules de Samsung peut prendre cette cote d’endurance jusqu’à 29 heures, ce qui est bien plus important qu’une conception conventionnelle.

Le seul problème avec cet accord est que vous devez vous contenter d’une garantie Woot de 90 jours plutôt que de la couverture typique d’un an du fabricant, mais évidemment, vous ne pouvez pas tout avoir en économisant autant de pâte.

Si vous n’avez pas besoin du chargeur sans fil gratuit, vous avez en fait quelques jours de plus pour obtenir les Samsung Galaxy Buds Live par eux-mêmes à 134,99 $ la paire. Dans tous les cas, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de travaux de peinture différents au moment de la rédaction de cet article, y compris le noir, le bronze, le rouge et le blanc.