Lundi noir: Crash boursier de 1987 lorsque le monde a perdu 1,7 billion de dollars

Années 1980 | 19 octobre 2020

Un jeune homme lit un exemplaire du Evening Standard devant le Royal Exchange de Londres, avec un titre faisant référence au krach boursier de ce jour-là, connu sous le nom de Black Monday, 19 octobre 1987 (Crédit: Georges De Keerle / Getty Images)

Nos livres d’histoire sont remplis de détails sur le grand krach boursier de 1929, connu sous le nom de Mardi noir, qui a plongé les États-Unis dans la Grande Dépression, mais les krachs boursiers se produisent si régulièrement que vous pouvez pratiquement régler votre montre par eux. Son impact n’a peut-être pas été tout à fait si Steinbeckian, mais Black Monday, le krach boursier de 1987, touché les 23 plus grands marchés boursiers nationaux du monde.

Wall Street, 1987. (Roger Hsu / Flickr)

Un jour de gouttes

Aux États-Unis, le marché boursier a chuté de plus de 20% le 19 octobre 1987, mais les effets du krach du lundi noir ont énormément varié d’un pays à l’autre. Hong Kong, Singapour et l’Australie ont été particulièrement touchés, avec des baisses de plus de 40%, tandis que l’Autriche a rattrapé son retard avec une baisse de seulement 11,4%.

Cela a conduit à une réponse proportionnellement variable à l’accident, en fonction de l’ampleur du coup que le pays en question avait subi. Par exemple, les banques centrales des États-Unis, du Japon et d’Allemagne ont pris des mesures audacieuses pour aider leurs économies à se redresser, tandis que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, dont la bourse n’avait connu qu’une baisse de 15% le lundi noir (ou mardi noir, dans leur fuseau horaire), ont choisi de ne pas assouplir leurs politiques monétaires. En conséquence, en février, leur marché avait perdu plus de la moitié de sa valeur et le krach a fini par contribuer grandement à la récession de six ans qui a suivi en Nouvelle-Zélande.

Avec les cours des actions dans le monde entier en chute libre, les pertes mondiales du Black Monday étaient vertigineuses. On estime que les pertes financières mondiales ont dépassé 1 700 milliards de dollars américains. Les économistes craignaient que le krach déclenche une autre Grande Dépression ou, à tout le moins, une longue période d’instabilité économique.

Suite de la «grande tempête» de 1987. (David Wright / Wikimedia Commons)

Qu’est-ce qui a causé le crash du lundi noir? Édition de la théorie du complot

Dans les années qui ont suivi le lundi noir, des théories du complot ont surgi pour expliquer l’échec mystérieux du marché compliqué. La théorie la plus répandue suggère qu’un petit groupe d’élite contrôle l’économie mondiale grâce à une vague combinaison de richesse et de sorcellerie. Il a été affirmé que, lorsque le commerce a ralenti le lundi noir, les membres de ce groupe d’élite mystère ont manipulé les chiffres dans les coulisses pour donner l’impression que le marché était à la hausse alors qu’il ne l’était pas.

Bien que la théorie du Secret Global Supervillains soit la plus populaire, elle est loin d’être la seule. D’autres pensent que le Grande tempête de 1987, qui a détruit plus de 15 millions d’arbres en Angleterre et inondé le marché du bois, a également fait exploser la bourse, tandis que d’autres ont souligné le rebond inattendu de l’économie américaine comme preuve que Dan Rostenkowski, alors président de la Chambre Comité des voies et moyens, arrangé pour le crash pour ouvrir la voie à une hausse des taxes pénalisant le marché. Certains théoriciens du complot ont lié le lundi noir au Affaire Iran-Contra, dans lequel les États-Unis ont été arrêtés en vendant des armes à l’Iran et en utilisant les fonds pour soutenir les contras nicaraguayens, parce que les audiences liées à l’événement ont commencé juste avant le crash.

Dow Jones Industrial Average de juin 1987 à janvier 1988 (pilote automatique / Wikimedia Commons)

Qu’est-ce qui a vraiment causé le crash du lundi noir?

Malheureusement, les facteurs cités par les économistes pour expliquer le lundi noir sont plus banal. Selon eux, c’est principalement l’assurance de portefeuille nouvellement instituée et les modèles de trading informatisés qui la contrôlaient qui ont déclenché la panique des investisseurs.

L’assurance de portefeuille a été conçue pour protéger un portefeuille contre les risques de marché en utilisant des contrats à terme sur indices boursiers à découvert pour maintenir l’équilibre, mais à la fin des années 80, les opérations sur actions se faisaient encore à l’ancienne. La négociation d’actions à grande échelle, initiée par ordinateur, était un nouveau concept, et les programmes informatiques écrits pour passer des commandes d’actions étaient relativement peu testés.

La stratégie de trading automatisée, en raison de son volume élevé de transactions, était plus que ce que le système pouvait gérer, et elle a créé une panique parmi les investisseurs qui ont déprécié le Dollars américain. Les tentatives de stabilisation du dollar ont créé encore plus de problèmes qui ont ricoché dans le monde entier pour les années à venir.