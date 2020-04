Lunar Distribution avertit de retards à Dick Grayson et plus

DC Comics a informé Lunar Distribution, le distributeur de bandes dessinées formé par DCBS, qu’il pourrait y avoir des retards. Lunar a déclaré à ses comptes de distribution que les éditions collectées répertoriées ci-dessous, qui devraient arriver dans les magasins à vendre le 5 mai, pourraient subir des retards d’expédition pour se rendre à l’entrepôt Lunar en raison de conditions météorologiques défavorables. Lunar déclare qu’ils essaieront d’intégrer ces éditions collectées dans le plus grand nombre possible d’envois de détaillants une fois que les livres arriveront dans leur entrepôt. Cela comprend le roman graphique original pour un public YA, Carnaval perdu: un roman graphique de Dick Grayson. Il n’y a pas de nouvelles si les distributeurs UCS Comic seront affectés de la même manière, mais ils ont leurs propres problèmes avec le retard de Dick dans Nightwing # 70.

Voici une liste des collections et des romans graphiques originaux qui peuvent être retardés dans les magasins de la côte ouest ou des États proches de la frontière sud des États-Unis.

Voici la sollicitation pour Carnaval perdu.

CARNAVAL PERDU A DICK GRAYSON GRAPHIC NOVEL TP

(W) Michael Moreci (A / CA) Sas Milledge

Avant de rencontrer Batman, Dick Grayson a découvert le pouvoir du jeune amour – et son coût stupéfiant – lors du magique Carnaval perdu.

Le cirque itinérant de Haly n’a plus l’attrait de son passé glamour, mais il a toujours une attraction principale: les Flying Graysons, une famille de trapézistes mettant en vedette un adolescent Dick Grayson. Le seul problème est que Dick déteste passer ses étés à exécuter des routines fatiguées pour des foules en diminution.

Lorsque le Carnaval perdu s’ouvre à proximité et menace d’attirer les clients restants de Haly, Dick fait partie de ceux attirés par son éclat nocturne. Mais il y a des forces anciennes à l’œuvre au Carnaval perdu, et quand Dick rencontre la mystérieuse Luciana et sa famille nomade, il peut être trop fasciné pour reconnaître le danger à venir.

Sous les feux d’artifice éblouissants du carnaval, Dick doit décider entre qui il est et qui il veut être, soit la fidélité à son histoire familiale, soit un avenir brillant avec de nouveaux amis et la romance. L’auteur Michael Moreci et l’illustrateur Sas Milledge suspendront les lecteurs d’une corde raide dans ce roman graphique, redéfinissant Dick Grayson pour une nouvelle génération. Dans les magasins: 28 avr.2020