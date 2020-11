Lukas Gage appelle le réalisateur «  S – Talking  » lors d’une audition zoom maladroite

L’acteur «Euphoria» Lukas Gage a passé une audition sur Zoom rapidement devenu maladroit quand il pouvait entendre le réalisateur à l’autre bout qui pensait que son micro était coupé en se moquant de son petit appartement.

Alors Gage a posté ce bref échange sur son Twitter avec un «PSA» utile qui est immédiatement devenu viral: «Si vous êtes en tant que… directeur parlant, assurez-vous de couper le son… sur Zoom mtgings.»

Alors que Gage signait l’appel, le réalisateur – que Gage n’a pas nommé mais que les détecteurs d’Internet ont essayé d’identifier de toute façon – pouvait être entendu dire: «Ces pauvres gens vivent dans ces petits appartements, comme si je regardais ses antécédents et qu’il a sa télé… »Oups.

Gage l’a interrompu et a dit que s’il obtenait le rôle, il pourrait peut-être déménager dans un endroit plus agréable.

«Ouais, c’est comme… un appartement. Donnez-moi ce travail pour que je puisse en obtenir un meilleur », a déclaré Gage avec un sourire. Le réalisateur a dit qu’il était «mortifié» et s’est excusé à profusion, mais Gage a semblé cool avec ça sur le moment. «Écoutez, je vis dans une boîte quatre par quatre, ça va. Donnez-moi juste le travail et tout ira bien », a-t-il répondu en plaisantant.

La vidéo compte plus de 187 000 likes au moment de la rédaction de cet article et a attiré l’attention de nombreuses autres célébrités et réalisateurs qui aimeraient travailler avec Gage… et aussi ceux qui pensent que son appartement est quelque chose mais « S-y. »

« D’accord! Ce n’est PAS comme… un appartement. Non pas que cela ait de l’importance pour l’audition de toute façon. Désolé, vous avez dû prendre cela en compte – avant une audition, rien de moins, »l’actrice de« Better Call Saul »Rhea Seehorn m’a dit.

«En tant que jeune homme, j’aurais rêvé d’un appartement comme celui-ci. Regardez ce doux écran plat! La guitare! Les moulures, ”Judd Apatow tweeté.

«Puisque @lukasgage devient viral sur le twitter du film pour être la chérie gracieuse et rapide qu’il est, j’aimerais ajouter pour tout réalisateur (non-connard) avec lequel il est également ravi de travailler, drôle, talentueux et une explosion sur le plateau. Engagez cet homme », l’actrice Zelda Williams m’a dit.

Regardez la vidéo de Gage ci-dessous: