Luis Troyano, candidat au «  Great British Bake Off  », décède à 48 ans

Luis Troyano, un concurrent du «Great British Bake Off» qui était finaliste de la compétition en 2014, est décédé la semaine dernière à la suite d’une bataille contre le cancer de l’œsophage. Il avait 48 ans.

«Malheureusement, ma charmante cliente a perdu son combat courageux contre le cancer de l’œsophage la semaine dernière», a déclaré Anne Kibel, la représentante de Troyano. a déclaré dans un communiqué tweeté mardiy. «Un homme fantastique passionné de pâtisserie qui l’a vu se qualifier pour la finale de GBBO, écrire un livre merveilleux, Bake It Great et bien plus encore. Toujours dans nos pensées.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre que Luis Troyano est décédé », a tweeté mardi le compte de l’émission « Great British Bake Off ». «Ce fut un immense honneur et un plaisir de l’avoir dans la tente Bake Off pour la série cinq. Nos condoléances et nos pensées vont à ses amis et à sa famille.

