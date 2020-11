Luis Suárez et Rodrigo Muñoz testés positifs pour le virus – Football

Luis Suárez et le gardien Rodrigo Muñoz ont été testés positifs pour le coronavirus, a déclaré lundi l’Association uruguayenne de football.

Eux et l’équipe nationale Matías Faral, également infectés, rateront le match à domicile de l’Uruguay contre le Brésil mardi lors des qualifications pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud.

« Tous les trois mentionnés sont en bon état et ont déjà mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’affaire », a déclaré la fédération uruguayenne sur les réseaux sociaux.

En plus de manquer Suárez et Muñoz, l’Uruguay est déjà sans gardien de but Martín Silva, défenseurs Sebastián Coates et Matias Viña, milieu de terrain Federico Valverde et attaquant Maxi Gómez pour le match contre le Brésil. Viña était également infectée par le COVID-19.

Suarez manquera non seulement le match du Brésil, mais aussi le match de championnat espagnol de samedi entre l’Atlético Madrid et son ancien club de Barcelone.

