L’UFC promet plus de grands noms à Abu Dhabi, avec Khabib toujours à l’esprit

Le président de l’UFC, Dana White, a promis qu’Abu Dhabi verra de grands combats à l’avenir – avec le nom de Khabib Nurmagomedov rarement de la bouche de ceux du Moyen-Orient.

Avant l’UFC 249 très attendu à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis, White a déclaré à l’UFC Arabia que le vainqueur du titre provisoire de ce soir entre Tony Ferguson et Justin Gaethje affrontera probablement le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov dans un combat d’unification – une confrontation qui pourrait être mis en scène dans

Abu Dhabi.

«Je ne sais pas à quoi ressemblera le paysage quand Khabib sera prêt à se battre. Je ne sais pas qui

va gagner ce samedi qui affrontera Khabib ensuite. Nous devrons voir comment cela se passe. Il

pourrait être à Abu Dhabi, ce pourrait être n’importe où », a déclaré White à l’UFC Arabia.

« Nous allons continuer à mener des combats massifs à Abu Dhabi et continuer à éduquer le monde sur

quelle destination incroyable pour les combats. Pour les personnes d’Amérique, d’Australie, du Royaume-Uni ou d’ailleurs

cela pourrait être, étant un fan de combat, vous devez vérifier un combat à Abu Dhabi à un moment donné. Allez-y,

admirez la culture, séjournez dans les magnifiques hôtels, mangez dans les restaurants incroyables, c’est vraiment un super

destination pour les combats.

«Nous avons un accord de cinq ans avec Abu Dhabi pour des combats au Moyen-Orient. J’ai un incroyable

relation avec Abu Dhabi. Toute occasion que je pourrai faire un événement à Abu Dhabi, je serai là. C’est un marché très bien éduqué, les fans aiment le sport, ils ont le sport, ils le soutiennent. »

Mais avant tout, les projecteurs sportifs mondiaux tomberont sur l’UFC 249 et White a

les fans promis sont pour un régal massif.

«La chose à surveiller le plus est l’événement principal. Si vous ne pouvez pas faire Ferguson vs Khabib, le combat que vous

faire est Ferguson vs Gaethje. Je vous garantis absolument et positivement que l’événement principal va être

ridicule. Je te le promets », a-t-il dit.

«Cejudo contre Dominick Cruz; Ngannou vs Rozenstruik est un match ridicule de poids lourds. Jeremy

Stephens et Calvin Kattar est tout simplement incroyable. Je veux dire, je peux simplement continuer. C’est un des meilleurs

cartes que nous avons jamais réunies. Et je vous garantis que l’événement principal vous coupera le souffle. »

Catch UFC 249: FERGUSON vs GAETHJE à partir de 02h30, heure des Émirats arabes unis, le dimanche 10 octobre exclusivement sur l’application UFC Arabia.

