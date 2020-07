L’UFC 4 dévoile enfin les versions de nouvelle génération dévoilées par l’ESRB

Electronic Arts enfin dévoilé EA Sports UFC 4 aujourd’hui pour PlayStation 4 et Xbox One, une bande-annonce que vous pouvez consulter ci-dessous.

Fait intéressant, la société a indiqué qu’elle était toujours à la recherche de versions de nouvelle génération, mais Gematsu a trouvé une cote ESRB pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X.

Avec Israël «The Last Stylebender» Adesanya et Jorge «Gamebred» Masvidal sur la couverture, UFC 4 viendra avec un nouveau système de progression unifié, de nouvelles mécaniques de retrait et au sol, de nouveaux environnements et de meilleures combinaisons corps à corps. Les joueurs pourront développer et personnaliser leurs personnages dans tous les modes grâce au système de progression unifié. Les nouveaux environnements incluent The Kumite, The Backyard, UFC Apex et Action Avenue. Vous pouvez également vous battre en ligne via de nouvelles batailles Blitz ou des championnats du monde en ligne.

UFC 4 sera emballé avec plus de 1600 équipements payables et plus de 120 emotes. Un mode carrière remanié introduira de nouvelles façons de développer des backstories et une fonction d’évolution des chasseurs.

« La nouvelle fonctionnalité d’évolution des combattants permet aux joueurs de dicter les compétences d’un combattant, car chaque coup de poing ou chaque retrait exécuté renforce les combattants dans cette discipline spécifique », a expliqué EA. «L’établissement de relations apporte l’impact des partenariats et des rivalités EA Sports UFC 4, apprendre de ses amis et de ses ennemis pour acquérir de l’expérience et acquérir des compétences vitales. Les joueurs peuvent choisir leur chemin, ce qui leur permet de choisir les combats, la catégorie de poids et les rivalités qu’ils souhaitent, en veillant à ce qu’il n’y ait pas deux carrières identiques. »

EA Sports UFC 4 sortira le 14 août avec les boxeurs Tyson Fury et Anthony Joshua en bonus de précommande aux côtés des packs «Backyard Customization» et «Kumite Customization». Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations sur les versions de prochaine génération.