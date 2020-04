L’UEFA reporte l’Euro féminin à 2022 et évite le choc olympique

NYON, Suisse – Le Championnat d’Europe féminin en 2021 a été reporté d’un an jeudi, sortant d’un affrontement direct avec les Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés.

Le comité exécutif de l’UEFA a convenu que le tournoi des 16 nations en Angleterre se jouerait désormais du 6 au 31 juillet 2022.

Le changement était inévitable après que le CIO ait décidé le mois dernier d’un report d’un an pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Les matchs de football féminin commencent avant la cérémonie d’ouverture de Tokyo le 23 juillet de l’année prochaine.

Un titre olympique est plus apprécié dans le football féminin que dans le football masculin, et trois équipes européennes – les Pays-Bas, la Suède et une équipe britannique potentiellement composée majoritairement de joueurs anglais – font partie du groupe de 16 nations au Japon.

« Les Jeux Olympiques étant maintenant confirmés pour l’été 2021, nous croyons fermement que le passage à 2022 est dans l’intérêt du tournoi (Euro) », a déclaré la directrice du football féminin de l’UEFA, Nadine Kessler, dans un communiqué.

Cette décision évite également que les deux championnats nationaux de renom de l’UEFA se disputent le même été anglais avec les deux finales au stade de Wembley à Londres.

L’Euro 2020 masculin, dont sept matchs à Wembley, a également été reporté par l’UEFA le mois dernier pour un an.

Wembley organisera la finale masculine le 11 juillet 2021 et la finale féminine le 31 juillet 2022.

L’UEFA a déclaré que l’Euro féminin reporté devrait conserver les 10 mêmes stades. Il commence avec l’Angleterre jouant à Old Trafford de Manchester United.

« Nous veillons à ce que notre compétition féminine phare soit le seul grand tournoi de football de l’été, en lui fournissant les projecteurs qu’elle mérite », a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

L’été du nord en 2022 ne comprend plus la Coupe du monde masculine, que la FIFA a déplacée en novembre et décembre au Qatar pour éviter la chaleur torride.