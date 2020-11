L’UEFA envisage apparemment le championnat d’Europe 2021 en Russie

L’UEFA envisage apparemment de faire jouer le Championnat d’Europe 2021, qui est en fait prévu dans douze pays, entièrement en Russie. Le journal français rapporte Le Parisien.

Parce que les infections corona sont en forte augmentation dans le monde et que la fin de la pandémie n’est pas en vue, selon le rapport, l’UEFA recherche des alternatives au mode tournoi paneuropéen, qui est associé à de nombreux voyages.

La meilleure alternative est la Russie, qui a déjà accueilli la Coupe du monde 2018 et dispose donc de l’infrastructure et de l’expérience nécessaires. Selon les informations officielles, il y a eu jusqu’à présent 1,6 million de cas corona et environ 29 000 décès en Russie.

À l’origine, l’EM aurait dû se tenir à l’été 2020, mais a été reportée d’un an en raison de la pandémie corona. Les lieux prévus sont: Londres, Rome, Bakou, Munich, Saint-Pétersbourg, Budapest, Bucarest, Amsterdam, Glasgow, Dublin, Bilbao et Copenhague.