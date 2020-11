Ludwig, Cloud9, Hbox et d’autres réagissent à la fermeture de The Big House Online par Nintendo

Les médias sociaux ont été en ébullition depuis que Nintendo a envoyé un arrêt et une abstention à The Big House Online, l’un des plus importants Super Smash Bros. événements.

La nouvelle a éclaté plus tôt dans la journée que Nintendo of America ne permettrait pas aux organisateurs de l’événement d’héberger ou de diffuser le tournoi parce que le Mêlée bracket allait utiliser le mod en ligne développé par la communauté Slippi.

Depuis lors, #FreeMelee a atteint le numéro un mondial des tendances sur Twitter, les plus grands créateurs ont déjà réalisé des vidéos et plusieurs organisations d’esports ont répondu, soutenant la communauté. Le message de discussion principal sur r / smashbros a également cassé 10000 votes positifs et a lentement parcouru la page principale de Reddit.

Les joueurs ont commencé la conversation, évoquant les instances précédentes de Nintendo essayant d’arrêter quelque chose dans le Mêlée communauté, y compris le tristement célèbre incident Evo 2013 où le flux a été presque annulé même après le Mêlée communauté a recueilli des milliers de dollars pour la charité. Ce cas spécifique est cité comme la principale raison pour laquelle la communauté est désormais solidaire, dans l’espoir que Nintendo recule à nouveau.

Des organisations telles que Cloud9 et eUnited ont été parmi les à montrer leur soutien, en tant que sponsor Mêlée et Ultime, respectivement. Et les gens de la plus grande communauté de jeux de combat ont également pesé, soutenant le Mêlée scène alors même que leurs propres événements continuent de fonctionner.

Slippi, un mod développé par un seul membre du Mêlée communauté, a permis aux joueurs du monde entier de profiter du jeu de 19 ans sans avoir à quitter leur domicile en utilisant un netcode incroyable. C’était un point positif pour une communauté qui, autrement, aurait eu du mal sans les tournois LAN, mais maintenant, Nintendo a essentiellement donné l’ultimatum de ne pas organiser de tournoi ou de le faire en personne pour Mêlée.

Devant plus de 20000 téléspectateurs en direct sur Twitch, le streamer et créateur de contenu Ludwig Ahgren, qui a une histoire dans le Mêlée communauté en tant que joueur et commentateur, a interviewé l’organisateur de Big House Robin «Juggleguy» Harn, le commentateur légendaire, joueur et employé de Twitch Bobby «Scar» Scarnewman, et le meilleur joueur Juan «Hungrybox» Debiedma.

Selon plusieurs sources, y compris Juggleguy et une brève apparition de Kris «Toph» Aldenderfer sur le stream, ce n’était pas une décision prise en un jour et il y avait beaucoup de réflexion derrière l’annulation de The Big House. On craint maintenant que ce ne soit pas seulement Big House, mais que cela pourrait également être un signe que Nintendo pourrait également fermer Genesis et d’autres tournois.

Scar a dit que cela s’est transformé en un cas de Mêlée communauté contre Nintendo, et le commentateur chevronné note qu’il y a beaucoup d’histoires à raconter.

« The Big House Online vient de commencer, c’est ce que je ressens », a déclaré Scar. «C’est la route vers Big House Online où le vrai ‘en ligne’ est nous contre Nintendo sur les ondes, sur Reddit. Résister pacifiquement, mais nous n’allons pas ne pas en parler.

Ces histoires incluent comment Nintendo aurait mis fin aux plans pour un Fracasser Ligue et autres grands événements avec des partenaires comme Red Bull et ESL.

Nintendo ne fournit pas seulement un support nul pour la scène Melee, mais ils ont activement bloqué d’énormes circuits de tournois pour Melee de sociétés comme ESL et Red Bull, et maintenant cela. Melee pourrait être l’un des plus grands jeux d’esport du moment, s’il n’était pas fait par Nintendo. # FreeMelee pic.twitter.com/gr0yAvrmR7 – GRsmash (@GRsmashYT) 20 novembre 2020

À la suite de ces entretiens et du contrecoup, Ludwig a annoncé qu’il organiserait la série 3 du championnat Ludwig Ahgren comme un événement caritatif de 10000 $, en partie pour attirer plus d’attention sur Mêlée pour une bonne cause et pour voir jusqu’où Nintendo est prêt à aller.

À l’heure actuelle, l’événement est prévu pour remplir les dates annulées de Big House Online du 4 au 6 décembre, avec plus de détails à venir dans les semaines à venir.

