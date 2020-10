« Ludogorez n’est pas une équipe habituée à ne pas gagner »

Couleur Caramel Rouge à Lèvres Mat Bio N°125 Rouge Feu 3,5g

Couleur Caramel Rouge à Lèvres Mat n°125 Rouge Feu est formulé avec de l'huile de jojoba bio nourrissante et hydratante et du beurre de karité bio aux vertus anti-inflammatoires et régénérantes. Ce rouge à lèvres vous offre un rendu mat irrésistible et ne dessèche pas les lèvres.