Lucifer Zetsubō no Yoake: Monster Strike The Movie Quelle est la date de sortie prévue

Lucifer Zetsubō no Yoake est un prochain film d’animation. Le prochain film est la troisième adaptation cinématographique de la série. Jusqu’à présent, il y a eu deux films d’animation basés sur le plateau; Monster Strike The Movie et Monster Strike The Movie: Sora no Kanata. Ici, nous ne discuterons que du Monster Strike The Movie: Lucifer Zetsubō no Yoake. Alors faisons défiler et découvrons les détails. Le Lucifer Zetsubō no Yoake: En conséquence, le film était dans les délais et il sortira en juin 2020. Mais malheureusement, en raison de la pandémie, il a dû être déplacé. Pour l’instant, le film est prévu pour une sortie en novembre 2020. Dans cette page, vous trouverez l’histoire, la bande-annonce et bien d’autres sur cet anime. Nous avons une bande-annonce officielle des créateurs de Monster Strike The Movie. Lucifer Zetsubō no Yoake: Monster Strike The Movie Image – Twitter Monster Strike The Movie: Lucifer Zetsubō no Yoake – Bande-annonce et le casting Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle sur les détails du casting du film. Le casting central du film précédent peut reprendre leurs rôles dans le prochain film. Donc, pour vous donner le détail exact, nous avons besoin de la déclaration officielle à cet égard. La bande-annonce de la saison deux est jointe ici. N’hésitez pas à y jeter un œil! Lucifer Zetsubō no Yoake – Intrigue Le scénario de la série est centré sur Ren Homura. Il est étudiant au collège. Ren revient dans son ancienne résidence mais ne peut pas y retrouver les détails de sa vie. Il trouve plus tard un jeu intitulé Monster Strike dans son smartphone. Finalement, cette chose dans les jeux commence à prendre forme dans sa vie. Il est également stimulé par de nombreuses choses du jeu dans sa vraie vie. C’est pour le moment. Plus de détails seront révélés peu de temps après les mises à jour officielles sur leur plateforme officielle.

