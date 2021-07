Lucifer : 10 choses à savoir sur Tom Ellis, la star de la série Netflix

in

La partie B de la saison 5 de Lucifer est enfin arrivée, et vous avez probablement déjà regardé les huit épisodes en boucle. Nous avons attendu si longtemps pour voir notre diable élégant et tentateur de retour à l’écran, et huit épisodes semblent ne pas être suffisants.

Lucifer est indéniablement l’une des séries les plus populaires de la plateforme. Très franchement, une grande partie de sa victoire est à mettre au crédit de l’incroyable performance de Tom Ellis dans le rôle titulaire. Tom Ellis est tout simplement débordant de charisme, et il incarne si bien Lucifer qu’il est parfois impossible de le séparer du personnage.

Vous n’en avez jamais assez de Tom Ellis ? Eh bien, remerciez le diable, car c’est votre jour de chance ! Voici 10 faits que vous ne connaissiez probablement pas sur Tom Ellis.

1. Il a un jumeau !

Oui ! Tom a un jumeau dans la vraie vie ! Et non, ce n’est pas un frère jumeau comme Michael dans la série Lucifer. Tom a plutôt une sœur jumelle, nommée Lucy ! C’est une étrange coïncidence, vous ne trouvez pas ?

2. Il vient d’une famille religieuse

Tom joue peut-être le rôle du diable, mais il est issu d’une famille religieuse. Sa sœur et son père sont tous deux pasteurs baptistes.

Ne vous inquiétez pas, car son père n’a aucun problème à ce qu’il joue le rôle de Lucifer dans la série Netflix très applaudie. Il raconte à Square Mile :

“Mon père était d’accord avec ça. Je ne pense pas que mon père regarde la série, j’allais dire ‘religieusement’…”

Il explique : “Je ne pense pas que mon père soit un téléspectateur assidu de ma série. Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit du Diable ; ce n’est tout simplement pas sa tasse de thé. Il préfère regarder des rediffusions de l’Inspecteur Morse.”

3. Il chante vraiment dans Lucifer

En plus de ses impressionnantes performances d’acteur, les fans ont adoré les scènes musicales de Tom dans “Lucifer”. L’une des parties les plus attendues de la saison 5, partie 2 de ‘Lucifer’ est l’épisode musical. L’épisode musical commence avec Tom interprétant “Wicked Game” de Chris Isaak. Pour être clair, il ne joue pas du piano, mais oui, c’est bien sa vraie voix de chanteur !

4. Il est très romantique

Il est difficile de ne pas tomber amoureux de Tom, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il est très romantique dans la vraie vie, et son ex-femme et co-star d’EastEnders, Tamzin Outhwaite, est l’une des rares personnes chanceuses à en faire l’expérience. Tom a demandé Tamzin en mariage six mois seulement après leur rencontre. Le geste grandiose comprenait un spectacle de feux d’artifice.

5. Il est très proche de James McAvoy

James McAvoy a été le cupidon derrière la relation de Tom et Tamzin. C’est lui qui les a présentés et il a été le témoin de leur mariage.

6. Il a trompé sa première femme

L’histoire d’amour de Tom et Tamzin pourrait ressembler à un conte de fées avec une demande en mariage en feu d’artifice et un mariage étoilé. Cependant, la vérité est bien loin de cela.

Leur mariage n’a pas duré. Tamzin a demandé le divorce en 2013 après que Tom l’aurait trompée et aurait avoué une aventure d’une nuit.

7. Il s’est marié deux fois

Après le divorce déchirant de sa première femme, Tom a trouvé une seconde chance en amour. Il s’est marié avec la scénariste Meaghan Oppenheimer en 2019.

8. Il a trois filles

Tom a la chance d’avoir trois belles filles. De son mariage avec Tamzin, Tom a deux filles nommées Florence Elsie et Marnie Mae. Elle a également une fille adolescente nommée Nora, issue d’une relation précédente.

9. Il s’est senti comme un “imposteur” en jouant Michael, le jumeau de Lucifer

Tom a eu du mal lorsqu’il a commencé à incarner Michael, le jumeau de Lucifer, dans la cinquième saison de la série à succès de Netflix.

“J’ai joué Lucifer pendant si longtemps, c’est comme si j’appuyais sur un bouton maintenant, presque”, a déclaré l’acteur lors d’une séance de questions-réponses, ajoutant : “Et Michael ne l’était pas. J’ai donc dû y réfléchir. Et c’était ça le défi.

“J’ai dû passer outre les sentiments initiaux de ‘Mon Dieu, j’ai l’impression d’être un imposteur’ et faire confiance aux choix que j’avais faits et me lancer. Alors oui, c’était un peu un défi, mais en fin de compte, j’en ai profité.” Il a toutefois fait remarquer que c’est un défi qu’il n’a pas l’intention de “se précipiter trop vite pour le refaire”.

10. Tom Ellis en bref

Tom est né le 17 novembre 1978 à Cardiff, au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Il mesure 1m91. Sa fortune est évaluée à environ 5 millions de dollars.