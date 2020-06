Lucifer saison 6 : Tom Ellis a dit oui !

Voilà une bonne nouvelle pour les fans du beau brun ténébreux, Tom Ellis est tombé d’accord avec la production pour une sixième saison. Le retour du diable sur Netflix est en bonne voie.

Une sixième saison de Lucifer se rapproche de la réalité après que la star Tom Ellis a conclu un accord pour revenir en tant que personnage principal.

Au début de l’année, Netflix a entamé des pourparlers avec le producteur de la série Warner Bros. TV au sujet d’un autre épisode de la bande dessinée dramatique au-delà de la cinquième saison à venir, qui avait été facturée comme la dernière. Les producteurs exécutifs Ildy Modrovich et Joe Henderson, qui ont dirigé la série, ont rapidement conclu de nouveaux accords pour une autre saison.

Il a fallu de longues et difficiles négociations avec Ellis, mais il a aussi signé récemment pour revenir. Le reste des acteurs sont également à bord, selon certaines sources. Avec toutes les pièces clés en place, Netflix devrait procéder à la reprise.

Une reprise après la pandémie de coronavirus

Il était prévu que Lucifer reprenne la production en septembre pour la saison 6, mais la série devra d’abord terminer le tournage de la saison 5, qui a été touchée par la pandémie de coronavirus. « J’ai entendu dire qu’il restait quatre jours de tournage à la saison 5 lorsque la production a été suspendue en mars. », rapporte Joe Henderson co-producteur de la série.

Lucifer a commencé sur la Fox, qui l’a annulé après trois saisons. Netflix a ensuite sauvé la série, en prolongeant sa durée de deux saisons. L’été dernier, la plateforme a renouvelé la série pour une cinquième et « dernière » saison. Alors que 4-5 saisons sont la durée typique d’une série Netflix à succès, et que Lucifer a produit plus d’épisodes qu’une série originale Netflix normale (la durée des saisons varie entre 13 et 26 épisodes), La série Lucifer est resté très performant sur la plateforme de streaming.

Un survivant des « originals » de Netflix

Avec 77 épisodes sur cinq saisons, Lucifer est déjà l’une des plus anciennes séries originales de Netflix dont le nombre d’épisodes se situe entre les vétérans Orange Is the New Black (91) et House Of Cards (73).Lucifer, basée sur les personnages de bande dessinée créés par Neil Gaiman pour Vertigo Imprint de DC, ainsi que Sam Kieth et Mike Dringenberg pour Vertigo, met en scène Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez et Kevin Alejandro.

La série suit le charmant, charismatique et diablement beau Lord of Hell, Lucifer Morningstar (Ellis), qui aide le détective Chloe Decker (German) de la police de Los Angeles à faire tomber des criminels. Lucifer est produit par WBTV en association avec la télévision de Jerry Bruckheimer. La série est produite par Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Joe Henderson, Ildy Modrovich, Sheri Elwood et KristieAnne Reed.

Il faut dire que la 6e saison était loin d’être acquise. Et même si Netflix n’a pas encore officiellement annoncé la nouvelle, les espoirs sont grands autour d’une nouvelle saison. Ce qui est tout à fait normal, puisque même la cinquième saison, interrompu en plein tournage à cause de l’épidémie de covid-19 ne possède pas encore de date de sortie. Cette 5e saison était à l’origine conçue comme étant la saison finale. Finalement, on aurait droit à une 6e saison qui s’’annonce tout aussi palpitante. La série est l’une de celles qui possèdent une communauté de fan impressionnante. On peut donc croire que les appels du pied de ces « Lucifans » pour une suite ont été entendus. Vivement la suite.