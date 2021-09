Lucifer saison 6 : Qu’est-il arrivé à Lucifer à la fin de la série ?

in

La saison 6 de Lucifer a enfin été diffusée et les fans ont eu le cœur brisé de voir la saga du Diable se terminer, mais qu’est-il arrivé à Lucifer dans les derniers moments de la saison ?

La sixième saison de Lucifer est sortie sur Netflix et marque le dernier épisode de la série surnaturelle. Le Diable (Tom Ellis) a passé une nuit émouvante avec Chloe Decker (Lauren German) avant sa prochaine aventure, mais qu’est-il arrivé à Lucifer à la fin ?

Lucifer prend la décision de disparaître à la fin pour le plus grand bien

Sans aucun doute, la saison finale a inclus de nombreux nouveaux rebondissements, tout en essayant de ficeler les intrigues de la saison cinq. D’abord, la fille de Lucifer, Rory (Brianna Hildebrand), est venue du futur avec de mauvaises nouvelles.

Plus tard dans la série, alors que l’intrigue principale évolue, les téléspectateurs découvrent que le Diable a disparu pour aider le bien-aimé Dan Espinoza (Kevin Alejandro) à aller au paradis.

Ce n’était pas la première fois que le Diable avait aidé à briser une boucle de l’enfer pour faire passer quelqu’un de l’autre côté. Quelque temps plus tard, Rory a convaincu Lucifer de retourner en enfer pour qu’il puisse aider à libérer d’autres âmes de leur boucle infernale.

L’intention de Lucifer était de sauver Dan, bien que pour cela il ait dû abandonner Chloé et sa fille

Une fois que Rory a avancé dans le temps et que Lucifer et Chloé ont passé leur dernière nuit ensemble à Lux, Lucifer est devenu thérapeute et Vincent Le Mec (Rob Benedict) a été le patient du Diable en enfer.

Les fans ont été ravis de voir que Dan a pu se rendre au paradis après avoir été piégé en enfer pendant des années. Ainsi, même si Lucifer finit par laisser Rory et Chloé pour un temps et disparaître, c’est pour le plus grand bien qu’il a sauvé Dan.