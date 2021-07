Lucifer saison 6 : Combien d’épisodes comptera la dernière saison de la série Netflix ?

Comme beaucoup le savent, la saison 6 de Lucifer sera le dernier volet du drame biblique de Netflix et les fans sont impatients de savoir comment l’histoire se terminera et combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 6 ?

Les fans de Lucifer ils étaient ravis d’apprendre que l’histoire se poursuivrait sur Netflix pour une saison de plus. La cinquième saison devait être la dernière, mais en juin 2020, elle a été renouvelée pour une sixième et dernière saison et beaucoup se demandent combien il y aura d’épisodes.

Le 25 juillet 2021, Netflix a annoncé que la sixième et dernière saison ferait ses débuts sur la plateforme de streaming le 10 septembre. C’était une excellente nouvelle pour les fans, car la seconde moitié de la cinquième saison n’a été diffusée qu’en mai, ils n’ont donc pas eu à attendre trop longtemps.

Le nombre d’épisodes pour la dernière saison de Lucifer peut surprendre les fans, puisqu’il ne devrait présenter que 10 épisodes. Cela change par rapport à la cinquième saison, qui comprenait 16 épisodes et était divisée en deux parties.

La sixième saison devrait sortir dans son intégralité à partir du 10 septembre à 9h01 sur Netflix, pour les fans en France.

Cependant, cela signifie qu’ils pourront profiter de toute la saison finale en une seule fois, au lieu d’attendre pendant une pause de mi-saison, les titres de chaque épisode ont également été révélés, et ils sont les suivants :

Épisode 1 – Nothing Ever Changes Around Here (Rien ne change ici)

Épisode 2 – Buckets of Baggage (Seaux à bagages)

Épisode 3 – Yabba Dabba Do Me

Épisode 4 – Pin the Tail on the Baddie (Mettez la queue sur le méchant)

Épisode 5 – The Murder of Lucifer Morningstar (L’assassinat de Lucifer Morningstar)

Épisode 6 – A Lot Dirtier Than That (Bien plus sale que ça)

Épisode 7 – My Best Friend (Mon meilleur ami)

Épisode 8 – Save the Devil, Save the World (Sauvez le diable, sauvez le monde)

Épisode 9 – Goodbye, Lucifer (Au revoir Lucifer)

Épisode 10 – Partners ‘Til the End (Partenaires jusqu’à la fin)

De plus, une bande-annonce pour la dernière saison a été publiée et elle montre un montage de Lucifer mettant en vedette certains des personnages emblématiques de la série. Les fans peuvent apercevoir toutes les facettes du diable, y compris son visage de diable inoubliable et son alter-ego angélique. Au bout de la bande-annonce, on voit un policier arrêter le Diable dans sa voiture.