Lucifer saison 6 : Quels sont les 3 nouveaux personnages qui rejoignent les derniers épisodes ?

La saison 6 de Lucifer est désormais disponible. Un épisode qui a ajouté de nouveaux personnages qui feront partie de l’histoire fascinante qui mettra fin au drame Netflix.

Lucifer fera ses adieux aux fans alors que la saison 6 du drame diabolique avec Tom Ellis et Lauren German arrive sur leurs écrans ce vendredi 10 septembre, avec la dernière vague d’épisodes du show qui a été créé en 2016 et est devenu une série culte au fil des années.

La saison 6 de Lucifer a été rejointe par Merrin Dungey dans le rôle de Sonya, un officier de police et Brianna Hildebrand dans celui de Rory, la sœur de Lucifer.

Les fans verront enfin le Diable devenir Dieu à la fin du cinquième épisode, recevant tous les pouvoirs hérités de son père, mais pas avant d’avoir éliminé tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. L’un d’eux, sa soeur Rory.

Les téléspectateurs fidèles du drame diabolique de Netflix se sont familiarisés au fil des ans avec chacun des personnages de Lucifer. Si beaucoup d’entre eux sont tombés en désuétude, cela ne signifie pas qu’ils ne continuent pas à être les favoris des fans.

Alors que la plupart des acteurs des saisons précédentes seront de retour avec la sixième et dernière saison, Lucifer a ajouté de nouveaux personnages aux épisodes intenses à venir qui mettront fin à l’histoire de l’ange déchu Lucifer Morningstar, le personnage magistralement interprété par Tom Ellis.

Avec la saison 6 de Lucifer viendra Adam

Qui sont les stars et les nouveaux personnages de la saison 6 de Lucifer ? Brianna Hildebrand dans le rôle de Rory, la sœur de Lucifer, et Merrin Dungey dans le rôle de Sonya, un officier de police, sont les deux nouvelles venues de la saison 6 du drame infernal Lucifer.

La saison 6 de Lucifer mettra en scène Rory, une sœur céleste de Lucifer qui devrait causer le plus de confusion dans les prochains épisodes de la série. Selon la description officielle du personnage, il s’agit d’un ange rebelle et en colère, qui a l’intention de suivre les traces de Lucifer et de créer sa propre révolte.

L’autre personnage qui complète le casting final de la dernière saison de Lucifer est Sonya, qui est décrite comme un nouvel officier de police qui noue une relation importante avec Amenadiel. Les fans pensent qu’elle pourrait devenir la nouvelle partenaire de l’ange.

Bien que l’inclusion de Hidebrand et Dungey ait été annoncée l’année dernière via Deadline, un récent aperçu partagé par Netflix révèle que la saison finale de Lucifer mettra finalement en scène Adam. Le personnage a été mentionné à plusieurs reprises, et fait maintenant ses grands débuts dans les derniers épisodes. Dans la vidéo, on voit Adam consulter le Dr Linda, qui tente de lui offrir une nouvelle perspective sur sa relation avec Eve.