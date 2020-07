Lucifer Saison 5 : un premier trailer alléchant !

in

Netflix a dévoilé lundi matin la première promotion officielle des huit premiers épisodes de la saison à venir de la procédure de fantasy de WBTV.

Le trailer commence avec Lauren German s’adaptant à la vie sans le diable, qui est retourné en enfer à la fin de la saison 4. Pour faire face à son chagrin, elle commence à faire équipe et à faire la fête avec Maze (Lesley-Ann Brandt). Mais à sa grande surprise, Lucifer se présente sur une scène de crime et elle lui plante un gros bisou (et l’embrasse passionnément encore quelques fois dans la vidéo). Mais il y a un problème : ce n’est peut-être pas vraiment Lucifer.

Un nouveau protagoniste d’enfer !

Comme le révèle la bande-annonce, Lucifer a un frère jumeau, Michael, qui a un accent américain flippant, des goûts vestimentaires affreux (qu’est-ce que c’est que cette combinaison de blazer brun-beige et de col roulé ?), et quelque chose de mauvais prévu pour la vie de Lucifer.

Si tel est ton désir… voici la bande-annonce de Lucifer saison 5 partie 1 ! 😈 pic.twitter.com/yugdIs8c4j July 13, 2020

« Je ne vais pas briser la vie de Lucifer. Je vais la prendre », déclare l’ange Michael.

Un pitch aussi tordu que le personnage

La promo est presque aussi tordue que le dernier voyage de Lucifer. L’été dernier, Netflix – qui a sauvé le drame après que la Fox l’ait annulé – l’a renouvelé pour une cinquième et dernière saison comprenant 10 épisodes.

J-40 avant Lucifer saison 5 partie 1 sur Netflix ! pic.twitter.com/jU2kWUjJwT — Disney Flix Fr (@disneyflixfr) July 12, 2020

Quelques temps plus tard, cependant, le streamer a augmenté la commande à 16, ce qui a eu pour conséquence de la diviser en deux. Mais le mois dernier, Lucifans a appris que ce ne serait pas la fin de cette série qui défie la mort, car Netflix a décidé de commander une sixième et dernière saison.

La saison 5 de Lucifer est prévue le21 aoutprochain sur Netflix.