Lucifer Saison 5 Théories: Deckestar Baby pourrait être vu dans la prochaine saison à venir

Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: Toute l’industrie de la télévision et du cinéma est en situation d’incertitude en raison de la situation actuelle du coronavirus et la série Lucifer n’est autre que cela.

La première série de Fox a beaucoup à offrir aux Lucifans. Le spectacle comprenait à la fois une tragédie et des célébrations. Nous avons vu au cours de la dernière saison que Lucifer revient sur son trône, alors maintenant les fans n’ont plus que des spéculations pour en savoir plus sur ce qui nous attend.

Lucifer Season 5 sur Netflix

Diffusée à l’origine sur Fox, la série a maintenant une nouvelle maison sous la forme de la plate-forme de streaming Netflix. Le Netflix a repris l’émission pour la quatrième saison et en 2019, il a renouvelé la cinquième et la saison finale. La saison à venir sortira en 2 parties, avec huit épisodes chacune.

L’histoire de l’émission tourne autour d’un gars nommé Lucifer Morningstar. C’est un démon qui est revenu vivre à Los Angeles et là, il aide la police locale à résoudre des affaires criminelles. Le spectacle comprend également d’autres personnages comme Chloe Decker. Le spectacle a diverti avec 4 saisons jusqu’à présent et était prêt à proposer le 5ème. Mais la pandémie de coronavirus a suspendu le plan. Jusque-là, tout ce que nous pouvions faire était de deviner.

Théories pour la saison à venir

Comme nous avons vu la romance s’épanouir entre Lucifer et Chloé dans la saison 4, nous pourrions donc en attendre plus dans la saison 5. Cela a en fait incité les fans à spéculer davantage sur l’histoire. Ils ne laissent aucune chance d’obtenir des indices pour les saisons à venir. Certains Lucifans ont émis l’hypothèse que Lucifer et Chloé auront une fin heureuse au paradis avec leur bébé.

Deckestar Baby pourrait être vu dans la prochaine saison à venir

Dans l’émission, Lucifer a ses propres problèmes avec son père qui lui a toujours résisté pour fonder sa propre famille. Si au cas où Deckerstar a un bébé, Lucifer aura la chance d’être un père qu’il n’a jamais eu. Bien qu’il soit propriétaire d’un club de diable, Lucifer s’est avéré être un homme de famille, une personne romantique et aussi un homme avec un côté doux parfois.

Peut-être, ce test d’être un mari et un père sont les derniers tests pour Lucifer. Et après cela, il serait de nouveau accueilli au ciel par son père.

Eh bien, les fans doivent attendre la production et la sortie de la saison 5 de Lucifer. Le mieux que nous puissions faire dans la situation actuelle est d’espérer que le meilleur au monde pour surmonter la situation actuelle des coronavirus et rester à la maison reste en sécurité.

