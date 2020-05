Lucifer Saison 5: Pourquoi Lucifer n’a pas exactement confirmé ses sentiments?

– Publicité –



La saison 5 de Lucifer est sur le point de devenir bientôt une plateforme de streaming. Mais nous ne savons toujours pas si Lucifer aime vraiment Chloé ou non? Si oui, pourquoi ne lui a-t-il pas dit?

Les Lucifans doivent se souvenir de cette scène où Chloé a avoué son amour pour Lucifer. De nombreux fans pensaient que Lucifer ressentait la même chose pour Chloé. Mais ce n’est peut-être pas le cas. En savoir plus sur les informations.

Les sentiments de Lucifer dans la saison 5

Dans les scènes finales de la saison 4, Lucifer a dit à Chloé qu’il devait retourner en enfer et finalement Chloé a avoué son amour pour lui après une longue attente de 4 saisons. Après ses aveux, Lucifer lui a dit qu’elle était son premier amour. Plus tard, il la laisse sur terre et se dirige vers l’enfer. Le couple partage l’amour, l’affection ou quoi que ce soit, mais nous ne pouvons pas nier le fait que Lucifer n’a pas vraiment dit « Je t’aime » retour à Chloé. La prochaine saison reprendra de Chloé sur terre et Lucifer en enfer.

Eh bien, interrogé à ce sujet, Tom Ellis alias Lucifer a déclaré que tout dans un spectacle était intentionnel. Il ne peut ni confirmer ni infirmer exactement.

Lucifer Saison 5 Détails

La déclaration a vraiment mis fin à toutes les attentes de Lucifan de voir la paire ensemble amoureux. Ils s’attendaient à voir beaucoup plus de romance et de drame entre les deux. Mais l’ancienne déclaration d’Ellis préfigurait clairement que les créateurs avaient autre chose dans leur magasin.

Certains fans ont déjà spéculé sur la saison et découvert qu’il pourrait y avoir beaucoup de choses dans la nouvelle saison. Un fan a dit que Lucifer n’avouait pas clairement l’amour de Chloé, mais qu’elle était son premier amour. Peut-être que cela pourrait signifier qu’il n’aime pas actuellement Chloé.

Il semble y avoir une pléthore de spéculations sur la série. Mais les stars et les fabricants se taisent tous sur les spoilers. Nous pouvons donc conclure que les téléspectateurs doivent attendre pour voir ce qui nous attend exactement.

