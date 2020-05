Lucifer Saison 5: Maze est-il en danger? Obtenez le spoiler ici

– Publicité –



Lucifer Saison 5: Lucifer est l’une des séries les plus populaires et les plus célèbres avec une énorme base de fans à travers le monde. Le spectacle basé sur DC Comics Vertigo de Neil Gaiman et Sam Keith a quatre saisons, et maintenant il va bientôt arriver avec 5e édition.

Le tournage de l’émission a lieu à Los Angeles, en Californie et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les fans étaient vraiment contrariés car le FOX avait annulé le spectacle, mais Netflix a ensuite repris le spectacle pour la saison.

Date de sortie de la saison 5 de Lucifer

L’émission a dû faire face à un léger retard en raison de la pandémie de coronavirus en cours. L’émission sortira donc le 16e Juin 2020 sur Netflix. La saison 4 a laissé tous les fans dans un grand suspense alors maintenant les fans vont sûrement essayer de trouver les réponses à leurs questions dans la prochaine saison 5 comme qui sera le nouveau dieu de l’enfer et bien d’autres mais une chose qui est peu sûre que Lucifer est va très diabolique cette fois.

Selon les informations, la première partie de la saison 5 sortira le 16e June et la partie qui reste seront publiées un peu plus tard. De plus, les fans craignent que cela ne soit la dernière saison de l’émission, car le contrat de l’émission se terminera avec Netflix l’année prochaine. Voyons donc ce qui se passe. Tout sera effacé lors de la sortie de la saison 5.

Maze est-il en danger?

Cette fois-ci, nous verrons que Lucifer retournera en enfer et Maz va faire face à un grand choc cette saison, comme le dit Lesley Ann Brandt. Cette actrice a également dit qu’elle était l’une des scènes qui l’avait fait pleurer pendant qu’elle tournait pour elle à cause de sa panne, il lui était difficile de tourner cette scène particulière.

Elle a également révélé qu’Ève partira à la fin de la saison, laissant Maz le cœur brisé. Tout cela montre que Maz aura une phase très difficile cette saison. Attendons donc le mois de juin.

