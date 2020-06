Lucifer Saison 5: Lesley raconte comment il se réunira avec Lucifer

– – –

Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: La star de Lucifer, Lesley Ann Brandt, qui joue le rôle de Mazikeen dans le drame biblique, a récemment expliqué comment Dieu se réunira avec son fils Lucifer dans la cinquième saison à venir.

Date de sortie de la saison 5 de Lucifer

Maintenant, alors que les créateurs n’ont toujours pas annoncé la date de sortie officielle de la prochaine saison de Lucifer. Lesley Ann, l’actrice qui joue le rôle du meilleur ami de Lucifer et également du chasseur de primes Mazikeen au cours des quatre premières saisons, a déversé quelques nouvelles sur les épisodes à venir de la saison cinq. La quatrième saison de ce drame est repartie avec des accrocs de falaise très importants. Le spectacle s’est terminé avec Lucifer Morningstar, qui est joué par Tom Ellis, embrassant sa véritable identité et reconquérant également son trône en enfer.

Le casting de Lucifer Saison 5

Au cours des quatre dernières saisons de l’émission, Lucifer Morningstar, qui a été évasé par Tom Ellis, a été vu désespéré d’établir une bonne connexion avec son père à plus d’une seule occasion, ceci pour trouver des réponses à ses questions sans réponse. Il a également été annoncé que Dennis Haysbert avait également été encordé pour jouer le rôle du père de Lucifer dans les prochains épisodes de la cinquième saison.

Lors d’une interview très récente avec Entertainment Tonight, l’actrice a également jailli de travailler avec la star 24 dans la cinquième saison de l’émission. elle a dit que « Dennis Haysbert est juste un acteur magnifique et c’est vraiment génial de travailler entre ces deux grands personnages ».

Tout en gardant les détails de l’intrigue sous le capot, l’actrice a également révélé que son personnage Mazikeen allait à Dieu et lui demandait une énorme faveur.

L’émission préférée des fans a été renouvelée par le géant du streaming en ligne, Netflix lorsque Fox avait annulé l’émission après leurs trois saisons, et il a également été annoncé que les saisons à venir seraient le dernier épisode de l’émission préférée des fans.

