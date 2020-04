Lucifer Saison 5: l’Archange Michael se joint à l’équipe, Show-maker en fait allusion.

– Publicité –



Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: Tout le monde attend la sortie de la cinquième saison de Lucifer. La chaîne a déjà été taquinée par les acteurs et les créateurs de l’émission au cours des derniers mois. Non, les fanatiques attendent désespérément car la série est presque de retour sur Netflix.

Au milieu de tout cela, nous avons quelque chose de très croustillant et savoureux qui vous attend dans notre assiette. Récemment, le showrunner Joe Henderson a laissé un énorme indice sur une prochaine scène de dîner en famille sur Twitter. Il s’agit de l’Archange Michael.

Qu’en est-il de l’Archange Michael?

– Publicité –

Au cours des prochains mois sur Netflix, la cinquième chaîne à venir de l’un des plus recherchés devrait lancer ses huit premiers épisodes. Le drame diabolique a demandé aux adeptes d’attendre près d’un an pour de nouveaux épisodes. Et avec toute la patience des amants.

Et instantanément, le co-showrunner Henderson a laissé tomber un indice sur une scène majeure de la nouvelle saison. Il a choisi Twitter pour le faire.

Le 20 avril, il a tweeté:

« Chers écrivains – quelle est la scène unique la plus longue que vous ayez écrite?

« Parce que je viens de regarder le mien – et ça fait 11 minutes et 27 secondes.

« Une pièce, cinq acteurs, ont pris deux longues journées à tourner et c’est IMPRESSIONNANT #Lucifer #Familydinner. »

Ce moment, semble-t-il, aura lieu dans la saison cinq, l’épisode neuf intitulé Family Dinner.

Questions soulevées parmi les fanatiques

Cette vidéo sur un dîner en famille élargie a soulevé de nombreuses questions parmi les téléspectateurs. Tout le monde pose une question qui sera impliqué?

Pour attirer votre attention sur l’incident du début de l’année.

Le créateur du spectacle a annoncé que Dennis Haysbert jouerait le personnage tout au long de la cinquième et dernière saison. Mais qui peut arrêter les rumeurs après tout ça? Beaucoup ont déjà commencé à spéculer qui d’autre pourrait être impliqué dans le dîner. De leur part, l’un des fanatiques a souligné comment il pouvait enfin voir l’introduction de l’Archange Michael dans le spectacle.

Le spectateur @neuralcluster a écrit: «Oooh j’adore ton enthousiasme. Une longue scène impressionnante avec seulement cinq acteurs! « C’est difficile mais qu’en est-il de Dieu, Lucifer, Amenadiel, Michael, Chloé? Cette attente est si difficile, Joe. »

Qui est Michael?

Lucifer est vaguement basé sur les bandes dessinées Lucifer de Neil Gaiman. Michael en fait partie.

Appelé Michael Demiurgos, il est basé sur l’archange Michael qui a vaincu Lucifer quand il a mené sa révolte sur le ciel.

Michael est son frère. Il est important de garder à l’esprit que c’est lui qui a détruit les pouvoirs angéliques du diable. Depuis le jour où il a été annoncé l’année dernière, les fans attendent d’avoir un aperçu du personnage.

Maintenant, avec le dîner en famille, il semble que cela pourrait être plus réalisable que jamais. Il y a des différences dans les opinions du public, certains disent que ce sera Michael qui sera au dîner tandis que d’autres, en revanche, ne seront pas prêts à le croire. Qu’est-ce que tu en penses? Dites-nous.

– Publicité –