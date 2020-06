Lucifer Saison 5: Est-ce que ce sera la saison finale ou la saison 6 aussi?

– – –

La série est Lucifer revient bientôt avec sa saison 5 et la dernière saison. Mais il y a des notions selon lesquelles ils proposeront également une 6e saison.

Lucifer est une série originale de Fox, mais après les trois saisons, la série a été adaptée par Netflix. Maintenant, la série est diffusée sur Netflix.

La quatrième saison de la série s’est terminée dans un cliffhanger et maintenant les fans attendent avec impatience la saison 5 de Lucifer. Le Lucifer s’est dirigé vers l’enfer malgré sa vie à Los Angeles. Il pensait qu’il était le seul à garder les démons sous contrôle et il a donc décidé de retourner en enfer. La série reviendra pour la 5e saison alors que les fans veulent savoir ce qui va arriver à leur démon bien-aimé.

Netflix a annoncé que la série sortira sa 5e saison. Et aussi que la 5e saison sera la saison finale de la série. Eh bien, jusqu’à présent, il n’y a pas de révélation de la date de sortie mais les fabricants disent que la saison 5 sortira en 2020. Cependant, la date de sortie pourrait être retardée en raison de la situation actuelle du coronavirus.

La saison 5 est-elle la dernière saison de Lucifer?

– – –

Il y a eu une annonce plus tôt cette année que, oui, la saison 5 de Lucifer serait la finale de Lucifer. Eh bien, maintenant, il semble qu’il y aura une saison 6 de la série. Il y a des rapports flottant dans l’air et selon ceux-ci, la star Tom Ellis a signé un contrat pour revenir en tant que personnage principal.

Eh bien, il n’y a pas d’annonce officielle particulière sur le renouvellement de la série pour la 6e fois. Mais nous pouvons nous attendre à ce que l’autre casting soit également à bord si la sixième saison arrive. Le Netflix est constamment sous contrat avec Warner Bros. Donc, toutes ces choses préfigurent l’arrivée de la 6e saison de la série.

Netflix n’a confirmé aucune rumeur sur la 6e saison de Lucifer. Donc, tout ce que nous pourrions faire actuellement est de deviner et d’attendre patiemment jusqu’à nouvel avis officiel.

– – –