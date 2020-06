Lucifer Saison 5 [Ending Explained] – Date de sortie, Cast

– – –

Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: Lucifer est un spectacle qui a gagné beaucoup de chaleur pendant la période de quarantaine. C’est de loin l’émission la plus attrayante, la bande-annonce a intrigué les téléspectateurs pour regarder plus de l’émission et l’incroyable histoire est un régal pour les fans.

Ce spectacle est un drame diabolique créé par Tom Kapinos. Il est basé sur le personnage de DC Comics, Lucifer de Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Drigenberg.

– – –

au cours des derniers mois, les producteurs sortent de petits clips teasers pour taquiner les fans, mais il y a eu la date de sortie officielle de la nouvelle saison. Cependant, le[la production de la cinquième saison a commencé en septembre 2019 et s’est terminée pour la plupart.

Le spectacle devrait sortir en septembre 2020 selon les tendances, mais en raison de la pandémie de COVID 19, le tournage et la production ont été retardés.

Le casting de la saison 5

Le protagoniste principal de la saison 4 reviendra pour la saison 5 qu’ils incluent. Tom Ellis, Lauren German en tant que détective Chloe Decker, Kevin Alejandro en tant que détective Daniel Espinoza, D.B. Woodside comme Amenadiel, Lesley Ann-Brandt comme Mazikeen, Scarlett Estevez comme Beatrice Espinoza.

Fin de la saison 5 de Lucifer

La quatrième saison a dépeint le caractère de Lucifer avec des qualités mauvaises et gaffes. Et oui, il reviendra, mais cette fois, il serait difficile de conserver son titre de roi. Restez à l’écoute pour obtenir des nouvelles passionnantes et des fuites incroyables.

– – –