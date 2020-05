Lucifer Saison 5: Détails majeurs sur la date de sortie

– Publicité –



Lucifer Saison 5: Détails majeurs que vous devez savoir.

Le spectacle a été une course folle pour les amoureux des autorités diaboliques Lucifer, en fonction du personnage de DC Comics créé par Neil Gaiman. Maintenant, après que l’ange titulaire ait passé trois saisons à charmer le pantalon des téléspectateurs de la communauté des émissions, la série a été annulée. Heureusement, le service de streaming Netflix l’a immédiatement récupéré.

Maintenant, c’était une excellente nouvelle, car la saison 4 de Lucifer était une saison folle, qui s’était terminée par des développements assez extrêmes. Les téléspectateurs ont été introduits dans le vieux feu de Lucifer, Eve, nous avons regardé l’enlèvement de ce demi-bébé ange, Charlie, puis tout avait été couronné avec Lucifer descendant en enfer pour empêcher une ancienne prophétie sur le mal qui envahit la Terre de se réaliser. .

Quand la saison 5 de Lucifer arrive-t-elle sur Netflix?

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour cette écriture, mais nous avons quelques conseils sur les produits qui peuvent nous aider à deviner.

De retour en 2019 le mois de septembre, le compte Twitter affilié à Netflix See What Is Next a tweeté une photographie du casting avec la légende, #Lucifer Saison 5 commence à tourner demain !! Je ne peux pas attendre. Une autre mise à jour de génération est arrivée au mois de février 2020, lorsque le showrunner IIdy Modrovich a également déclaré sur son compte Twitter: «Dernier jour dans la salle. Ils seront toujours ma famille. »

Maintenant, toutes ces bonnes nouvelles sont venues avant l’arrêt du tournage, ainsi que de nombreuses autres émissions de télévision et productions de films, en raison de cette dernière pandémie due au coronavirus. Bien que le retard puisse être très décourageant pour les fans, nous savons que les auteurs ont terminé l’élaboration de la saison et savons que le tournage était en cours avant la fin de la fabrication.

Mais lorsque les choses reviendront et se mettront en marche, cela nous amènera à voir certains épisodes plus tôt que tard.

Eh bien c’est ça, les gars.

