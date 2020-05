– Publicité –



Lucifer Saison 5: Deckerstar meurt et va au paradis dans le teaser de la saison 5 de l’écrivain

La cinquième saison de Lucifer reste l’une des émissions Netflix à venir les plus attendues. Maintenant que la production de la série est actuellement fermée pendant cette épidémie de virus, le casting et les membres de l’équipe ont publié des indices majeurs pour la prochaine saison.

Le drame a provoqué une tempête avec son dernier cliffhanger. Maintenant, Lucifer Morningstar est de retour sur son trône infernal, et les fans ont spéculé follement sur ce qui allait arriver la cinquième saison. L’avenir de la série est encore très trouble à la suite des différends contractuels signalés par Tom Ellis avec Warner Bros et de la dernière pandémie de COVID-19 forçant à la fermeture.

Bien que la photographie principale ait été reportée, le verrouillage a été mis en œuvre juste avant que le casting et l’équipe de Lucifer ne soient prêts à commencer le travail sur la finale de la cinquième saison. Lorsque les téléspectateurs ont quitté la série pour la dernière fois en 2019, Lucifer avait finalement donné aux fans de Deckerstar le baiser avec Chloé Decker qu’ils espéraient, avant de retourner chez lui dans les enfers.

Et maintenant, le statu quo pour Lucifer et ses amis a été brisé et les fans ont désespérément cherché des indices et des indices pour la saison imminente de 16 épisodes. Certaines théories vont de décès majeurs, révélations familiales et aussi à la fin heureuse que méritent Lucifer et Chloé, bien que l’histoire reste largement un mystère.

Une récente image derrière la scène a été publiée par le co-showrunner qui a peut-être fourni des réponses à ce qui se passera dans la cinquième saison de l’émission. Sorti par l’écrivain clé de la série Joe Henderson, le nouveau film met en vedette les vedettes de l’émission Tom Ellis et Chloe Decker, profitant d’une pause bien méritée devant un décor luxuriant.

Eh bien, c’est ça, les gars. Espérons le meilleur pour toute l’équipe pour leur prochain spectacle. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

