Lucifer Saison 5: date de sortie, une nouvelle prédiction est arrivée de Maze Star

Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: Lucifer est une série dramatique américaine. À ce jour, il y a quatre saisons réussies de l’émission. Cela a été une agitation parmi les fans. Comme les fans n’avaient aucune idée de la date de sortie de l’émission.

Cependant, leurs questions ont été suspendues. Récemment, une interview en ligne a été réalisée avec la star de Maze, Lesley-Ann Brandt. Découvrez ce qu’elle a à dire sur le spectacle.

Date de sortie de la saison 5 de Lucifer

Tous les indices sur la date de sortie de la saison 5 de Lucifer: La saison 5 devait être publiée à cette époque uniquement. Malheureusement, en raison des récents événements de la pandémie, la production est suspendue. La prochaine saison 5 est retardée en raison de l’épidémie de COVID-19.

Ces événements récents ont rendu les fans impatients. Les téléspectateurs ont envoyé leurs requêtes à Twitter et tweeté des questions sur la date de sortie. Les réponses aux questions se trouvent dans la récente entrevue en ligne avec Lesley-Ann Brandt.

Qu’est-ce que Lesley-Ann Brandt a à dire?

Brandt a été interrogé sur la date de sortie. Elle a informé que la production avait été arrêtée à la fin en raison de l’épidémie. Elle a confirmé que Lucifer est divisé en deux saisons. La première saison contiendrait les 8 premiers épisodes et se reposerait dans l’autre saison.

De plus, elle a eu de la chance car elle a pu tourner la majeure partie de la saison. Il n’en reste que la fin. Brandt a également confirmé que l’émission serait diffusée très bientôt.

La liste récente des prochains événements de Netflix ne contient pas Lucifer. Il est prévu que la prochaine liste pourrait contenir la saison 5 de Lucifer.

Enfin, terminez l’actualité sur une bonne note. Les fans sont sûrement prêts pour un régal. Lucifer est renouvelé pour la saison 6. Asseyez-vous et attendez ce voyage. Ce voyage a un long chemin à parcourir!

