Lucifer Saison 5: Date de sortie prévue de la nouvelle saison

Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: pour juin 2020, la liste des nouvelles versions de Netflix est arrivée récemment, et la saison 5 de Lucifer, l’une des nouvelles saisons les plus attendues d’une émission de Netflix, n’était pas sur la liste. Nous savons que Lucifer saison 3 ne sortira pas sur Netflix en juin 2020, alors quelle peut être la date la plus probable pour la sortie de la saison à venir (et très attendue).

Lucifer Saison 5 Détails

En raison de la pandémie de coronavirus, Netflix et tous les autres réseaux et studios ont interrompu le travail de production des différentes saisons de plusieurs autres émissions. Les fans de l’émission ont été laissés en attente de toute mise à jour qu’ils pourraient obtenir sur la saison 5 de Lucifer. En raison de ces temps incertains, les showrunners n’ont également aucune idée du moment où l’émission serait diffusée. Il aurait dû être créé au début du printemps ou même en juin.

Récemment, le showrunner Ildy Modrovich a annoncé que la date de sortie de la saison 5 de Lucifer sera annoncée bientôt, ce qui ne signifie certainement pas que la saison sera publiée « bientôt », mais nous saurons quand elle arrivera bientôt. Tout cela est particulièrement déchirant car les acteurs et l’équipe de Lucifer ont travaillé très dur pendant la pré-COVID-19 de la saison à venir.

Date de sortie de la saison 5 de Lucifer

Autant que l’on sache, la saison 5 de Lucifer est définitivement en route. En juin, Lucifer Morningstar ne bénira pas nos écrans Netflix dans les nouveaux épisodes. Les chances de la sortie de la saison à venir en juillet semblent assez minces. Cela peut prendre quelques semaines pour que tout soit prêt une fois la post-production reprise.

La nouvelle saison pourrait ne pas être diffusée début juillet ou même mi-juillet selon le scénario actuel. Il y a une petite chance que nous puissions voir de nouveaux épisodes arriver fin juillet 2020. La saison est divisée en deux parties, donc nous ne verrons que les huit premiers épisodes chaque fois que la saison 5 sera diffusée.

