Lucifer Saison 5: date de sortie, distribution, intrigue

La saison 5 de Lucifer arrive! Cependant, la cinquième saison de Lucifer, bien que prolongée par Netflix à 16 scènes, sera le look à faire par la série. Alors félicitez-vous de la probabilité que vous participiez à tout le conflit #SaveLucifer, en tout cas, c’est bien au-delà de nous à un moment donné cru possible! Dans les dernières nouvelles, une scène de la cinquième saison de Lucifer se déroulera avec le cours « Again, with Feeling », lieu pour tenir une scène mélodique! Vous pouvez en lire de plus en plus dans la zone «Scènes» ci-dessous.

Lucifer Saison 5: Date de sortie et distribution

Au fil des mois, les showrunners ont taquiné les fans avec des clips et des teasers de la saison cinq. Mais, il n’y a pas de date officielle pour sa cinquième saison. La saison sera le dernier chapitre de cette série et sera divisée en deux parties contenant chacune huit épisodes.

La production pour la saison a commencé en septembre 2019 et s’est terminée pour l’essentiel avant la pandémie de Corona. Cela a conduit à beaucoup de fermetures de studios, si la cinquième saison sortira d’ici la fin de 2020, et donc, nous ne sommes pas sûrs.

Lucifer Saison 5 Cast

Le personnage titulaire de cette série sera sûrement de retour pour la saison en tant que Lucifer Morningstar. Nous verrons également Lauren German en tant que détective Chloe Decker, Kevin Alejandro en tant que détective Daniel Espinoza, D.B. Woodside comme Amenadiel, Lesley Ann-Brandt comme Mazikeen, Scarlett Estevez comme Beatrice Espinoza, Rachael Harris comme Docteur Linda Martin et Aimee Garcia comme Ella Lopez.

La saison aura probablement même de nouveaux visages. Nous verrons Matthew Bohrer comme Donovan Glover, Chaley Rose comme Destiny Page, Erin Cummings comme Mandy, Brianne Davis comme Detective Dancer. Il y a aussi un retour, et nous verrons Dieu joué par Dennis Haysbert.

Lucifer Saison 5: Complot

Entertainment Weekly a été interviewé par Joe Henderson, parmi les producteurs exécutifs de cette émission: «Nous avons beaucoup de façons fascinantes, et une façon, en particulier, de la lancer lance une saison cinq impressionnante et impressionnante. Nous n’avons pas passé un peu de temps à creuser ce que nous pensons être la saison cinq.

Lucifer a été vu par la quatrième saison avec de mauvais et bons attributs. Il est également revenu pour gouverner l’enfer et a vaincu beaucoup de démons. Il ne sera pas simple de conserver son nom de roi, même si de toute évidence, ils se réuniront. Le premier épisode de la saison cinq portera le titre « Truly Allergic Devil Guy ».

