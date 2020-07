Lucien Favre restera avec le noir et le jaune (Borussia Dortmund) jusqu’en 2021

Lucien Favre continuera apparemment à entraîner le Borussia Dortmund la saison prochaine. La décision sur l’avenir de Achraf Hakimi et Jadon Sancho ne tombe probablement qu’en août. Un duo pourrait aussi faire le Saialorsles finales se replient dans l’équipe. Les nouvelles et rumeurs les plus importantes sur BVB peuvent être trouvées ici.

BVB: manque d’alternatives? Lucien Favre restera probablement l’entraîneur de Dortmund

Lucien Favre entraîneur du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund est très susceptible de commencer la nouvelle saison avec l’entraîneur Lucien Favre. Cela va d’un rapport de Photo de sport en avant.

En conséquence, cela est également dû au manque d’alternatives aux Suisses de 62 ans. Les autres candidats ne sont donc pas disponibles, notamment la solution souhaitée par Julian Nagelsmann.

BVB n’est pas satisfait du rendement du titre de Favre. Avec le club, il n’a remporté que la Supercoupe 2019. Après avoir raté le championnat cette saison et ses déclarations énigmatiques après la défaite 0-1 contre le Bayern, spéculations sur un départ anticipé du Suisse.

L’ancien entraîneur du Bayern Niko Kovac (48 ans), l’entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag (50 ans) et le Salzbourgeois Jesse Marsch (46 ans) ont été échangés dans divers médias. Favre est formateur BVB depuis 2018. Son contrat avec le noir et le jaune se poursuit jusqu’en 2021.

BVB: décision avec Hakimi et Sancho probablement seulement en août

Les décisions concernant l’avenir d’Achraf Hakmi et de Jadon Sancho sont retardées. Selon le Photo de sport ils ne tombent qu’en août.

À l’arrière latéral de 21 ans, les responsables du Borussia Dortmund espèrent un autre accord de prêt. Sinon, Hakimi revient au Real Madrid.

A Sancho, en revanche, le club est en charge de l’action. BVB ne laisserait évidemment partir l’Anglais de 20 ans que si l’offre dépassait les 100 millions d’euros.

Du Courrier quotidien cependant, la perspective échangée de Manchester United attend. Pendant ce temps, BVB Sancho veut convaincre avec une augmentation de salaire pour une autre année. Selon les informations de l’Anglais Photo de sport un salaire annuel pouvant atteindre dix millions d’euros.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: ce sont les joueurs record du BVB après des matchs de compétition

1/21

Lukasz Piszczek a fait sa 362e apparition pour BVB contre RB Leipzig – et a ainsi rattrapé une autre légende BVB. SPOX a réuni les joueurs de Dortmund avec le plus de mises depuis la création de la Bundesliga en 1963.

2/21

PLACE 20 – MARCO REUS: 266 matchs de compétition (129 buts). Chez BVB depuis 2012.

3/21

PLACE 19 – NURI SAHIN: 274 matchs compétitifs (26 buts). De 2005-2007, 2008-2011 et 2013-2018 chez BVB.

21/04

18ème place – EIKE IMMEL: 279 matches de compétition (0 buts). De 1978 à 1986 au BVB.

5/21

PLACE 17 – STEPHANE CHAPUISAT: 284 matchs compétitifs (123 buts). De 1991 à 1999 chez BVB.

6/21

PLACE 16 – DIETER KURRAT: 289 matchs compétitifs (9 buts). De 1959-1974 à BVB.

7/21

15ÈME PLACE – MIRKO VOTATVA: 289 matchs compétitifs (32 buts). De 1974 à 1982 chez BVB.