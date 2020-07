Lucien Favre aura probablement le prochain jeune après Moukoko

Après Youssoufa Moukoko, BVB tire apparemment le prochain jeune chez les pros. Le noir et le jaune prévoient le retour des supporters au stade – et le nouveau venu Thomas Meunier taquine contre le FC Bayern. Les nouvelles et les rumeurs sur le Borussia Dortmund.

BVB: Le prochain jeune viendra probablement chez les professionnels

Après Youssoufa Moukoko, BVB tirera probablement le prochain jeune vers les pros. Comme le Actualités de la Ruhr rapport, Ansgar Knauff commencera bientôt à s’entraîner pour le finaliste. Jusqu’à présent, le joueur de 18 ans a été dans le BVB U19.

Chez les juniors, Knauff a impressionné par sa vitesse, sa force de dribble et sa compréhension du jeu. Pour les jeunes A des noirs et des jaunes, l’ailier droit a marqué cinq buts en 20 matchs la saison dernière et joué sept passes.

En 2016, Knauff est venu à Dortmund de la jeunesse de Hanovre et a encore un contrat jusqu’en 2021.

Champions presque oubliés: ces joueurs de rôle BVB ont eu le bol 1/30 Si vous repensez aux championnats BVB, les images encourageantes de Kloppo, Weidenfeller, Dede ou Kohler me viennent à l’esprit. Certains anciens professionnels du BVB ne sont plus forcément associés à la coque. Nous montrons une sélection. © imago images / Kicker / Liedel 2/30 Marco Kurz (master 1995): Il est venu au BVB pour la master season de Nuremberg. Cependant, il ne s’est pas heurté à Sammer ou Julio Cesar. Kurz a joué huit fois pour le Borussia avant de passer à son rival de Gelsenkirchen. © imago images / Claus Bergmann 3/30 Aujourd’hui, Kurz est entraîneur, mais actuellement sans club. Jusqu’à la mi-janvier, Melbourne Victory était employée dans la première ligue australienne. Auparavant, le joueur de 51 ans entraînait entre autres Hoffenheim, Düsseldorf, Ingolstadt, Lautern et les Lions de Munich. © imago images / Kicker / Liedel 4/30 Yahaya Mallam (r., Champions 1995 et 1996): Le Ghanéen était considéré comme un grand talent offensif lorsqu’il est passé de Turin au BVB en 1994. En trois ans à Dortmund, Mallam a remporté deux titres de champion et le Henkelpott, mais n’a été utilisé que cinq fois. © imago images / Alfred Harder 5/30 La plupart du temps, il a joué pour la réserve BVB. 2e ligue, ligue régionale, ligue supérieure, fin de carrière. Mallam (45 ans) s’est également essayé à l’entraînement. Au King Faisal au Ghana, cependant, il n’est resté au pouvoir que pendant 15 matchs. 6/30 Ibrahim Tanko (master 1995 et 1996): Probablement certains fans de BVB se souviennent de lui. Cependant, en pire. Tanko venait de son propre U19 et a formé le « baby storm » avec des ricks à la fin de la saison de championnat 95. Il a marqué un but en 14 matchs. © image images / Brenneken 7/30 Au total, il a été utilisé 71 fois pour BVB. Cependant, trois buts étaient un mauvais témoignage pour un attaquant. BVB s’est séparé de Tanko en 2000 après un scandale de marijuana. Le joueur de 42 ans entraîne aujourd’hui les U23 du Ghana. © imago images / Équipe 2 8/30 Toni Schumacher (champion 1996): champion d’Europe, légende de Cologne, deux fois footballeur allemand de l’année. Mais qu’il a remporté le trophée du championnat avec BVB en 1996? Très peu de gens le savent aujourd’hui. © imago images / Claus Bergmann 9/30 Schumacher avait mis fin à sa carrière quatre ans plus tôt et était entraîneur de gardien de but au BVB. Comme Klos s’est cassé le pouce lors de la 33e journée et que le gardien remplaçant de Beer se tenait à la porte, Schumacher a pris place sur le banc des remplaçants. © images images / Uwe Kraft 10/30 À 3: 2, l’entraîneur Hitzfeld a remplacé Schumacher pour la dernière fois à la demande du banc et des supporters (« Ottmar, amenez le Toni »). Avec 42 ans, il est devenu le plus vieux maître de tous les temps grâce aux seulement 2 minutes contre Fribourg. © imago images / Sven Simon 11/30 Lars Müller (r., Master en 1995 et 1996): Il a également remporté deux titres de champion avec BVB. Müller a en fait joué pour la réserve, mais est venu dans les années de championnat avec un total de huit courtes affectations pour les professionnels et peut se qualifier de double champion. © image images / Brenneken 12/30 En 1996, il rejoint le KFC, puis Aix-la-Chapelle, Nuremberg, Augsbourg et Leipzig. Il a terminé sa carrière chez Hammer SpVg en 2012, où il a ensuite repris la direction sportive. Il est l’entraîneur du Werner SC en Landesliga depuis 2017. © imago images / Eisenhuth 13/30 Francis Bugri (master 2002): Bugri est arrivé au BVB à 14 ans, est passé par les équipes de jeunes restantes du Borussia et a ensuite été réservé à la réserve. Mais il a également été utilisé quatre fois en Bundesliga. © imago images / Équipe 2 14/30 Une minute lors de la 13e journée de la victoire 3-1 contre 1860 Munich en novembre 2001 a suffi à Bugri pour pouvoir se qualifier de champion aujourd’hui. En 2004, il a quitté BVB, a joué principalement dans la ligue régionale et supérieure et est maintenant consultant pour les joueurs. © imago images / Contraste 15/30 Guy Demel (master 2002): Demel a joué pour BVB pendant quatre ans. En 2001, il est venu à Dortmund du FC Arsenal. Cependant, il n’a été utilisé régulièrement que sous Bert van Marwijk. Néanmoins, Demel Meister peut se gronder: il était 3 fois dans l’équipe de la journée. © imago images / ActionPictures 16/30 Maître sans avoir joué une minute. En 2005, Demel est passé à HSV en raison de son rôle d’acteur supplémentaire. En 2017, il termine sa carrière en France avec le Red Star FC. © imago images / DeFodi 17/30 Damien Le Tallec (Champion 2011): Le talent de la tempête de l’équipe de jeunes de Rennes est passé gratuitement au BVB en 2009. L’entraîneur Jürgen Klopp était ravi. Au mauvais moment, Le Tallec s’est cassé l’épaule et a perdu la connexion avec l’équipe professionnelle. © imago images / DeFodi 18/30 Parce qu’il était quatre fois dans l’équipe de la journée du Borussia en 2010/11, il a également reçu le timbre du championnat – comme Demel sans engagement d’une minute. Aujourd’hui, le joueur de 30 ans est de retour en France: jusqu’en 2022, il est lié à Montpellier – en tant que défenseur central. © imago images / Sven Simon 19/30 Marco Stiepermann (champion 2011): Contrairement à Demel et Le Tallec, Stiepermann était également sur le terrain lors de la saison de championnat 2010/11 – mais seulement pour un total de 25 minutes (avec quatre apparitions). © imago images / Sven Simon 20/30 Le talent offensif venait de sa propre jeunesse. Après le championnat, il a été attribué à Aix-la-Chapelle. Les stations de Cottbus, Fürth et Bochum ont suivi. Stiepermann joue pour Norwich City depuis 2017, qui a longtemps été établi comme un PL relégué. © imago images / DeFodi 21/30 Markus Feulner (Meister 2011): À 27 ans, Feulner a été transféré de Mayence à Dortmund sur un transfert gratuit. Cependant, il ne devrait jamais aller au-delà du rôle du joueur de rôle. Dans la saison de championnat, il avait 25 minutes. © imago images / Équipe 2 22/30 Même avec le Bayern, Feulner avait remporté le championnat en 2003 sans grande influence. Après son passage à Dortmund, il a toujours donné des coups de pied à Nuremberg et à Augsbourg, où le joueur de 38 ans est maintenant actif en tant qu’entraîneur adjoint dans les U19. © imago images / Sven Simon 23/30 Daniel Ginczek (Champion 2011): Wolfsburg d’aujourd’hui vient de la jeunesse du BVB. Entre 2006 et 2011, il portait le maillot noir et jaune. Chez les U17, il a marqué 28 buts en 28 matchs. Mais cela n’a jamais été suffisant pour les professionnels du BVB. Néanmoins, il est également devenu un maître. © imago images / GEPA photos 24/30 Après un prêt au VfL Bochum, BVB Ginczek a vendu au 1. FC Nürnberg en 2013, où l’attaquant s’est établi dans le milieu professionnel. Après quatre ans au VfB Stuttgart, Ginczek est sous contrat avec les loups depuis 2018 (jusqu’en 2022). © imago images / Thomas Zimmermann 25/30 Dimitar Rangelov (champion 2011): Le Bulgare de 37 ans a joué la plupart des matchs de sa carrière professionnelle pour Cottbus, le moins pour BVB: 14 en nombre. Il n’est venu dans le train qu’une seule fois pendant la saison de championnat – 13 minutes contre Leverkusen ont suffi. © imago images / DeFodi 26/30 Après la deuxième journée, Rangelov a été attribué au Maccabi Tel Aviv. Le retour à Cottbus a suivi. Le vieux y a joué jusqu’à la toute fin. Son contrat a pris fin le 1er juillet. Il veut jouer une autre année avant de revenir à un autre poste. © imago images / Christoph Reichwein 27/30 Chris Löwe (champion 2012): A joué en 4e championnat au Chemnitzer FC l’année dernière et a été jeté à l’eau froide en début de saison en raison de la malchance blessure de Schmelzer. Il a fait sept apparitions. Il n’a pas confirmé sa bonne performance. 28/30 Donc, en 2013, il est allé à la 2e division – au 1er FC Kaiserslautern. En 2016/17, Löwe est passé en Premier League avec Huddersfield et a disputé 51 matchs dans la chambre haute d’Angleterre au cours des deux années suivantes. Se bat actuellement contre la relégation avec Dresde. © imago images / DeFodi 29/30 Julian Koch (Meister 2012): Koch est venu aux professionnels par la jeunesse de BVB et a été décerné au MSV Duisburg. Là, il a été grièvement blessé au printemps 2011. En raison d’un compartiment d’hydratation, l’amputation du bas de jambe était même imminente. © imago images / TriAss 30/30 Manqué toute la double saison 2011/12 blessé, mais peut encore se qualifier de champion et vainqueur de la coupe. Plus récemment, dans une interview avec SPOX et Goal a déclaré que « c’était presque honteux de pouvoir se qualifier de double gagnant ».

BVB: C’est ainsi que le fan revient dans Signal Iduna Park

BVB évalue actuellement les directives du DFL pour le retour des supporters dans le stade, qui doivent être préparés à des circonstances spéciales.

Comme le Actualités de la Ruhr rapport, chaque spectateur devra porter un couvre-bouche et nez. En outre, le LDF recommande que des blocs de temps soient mis en place pour l’entrée et la sortie du stade. Cela pourrait obliger les fans à être à leur place jusqu’à une heure avant et après le coup de sifflet final.

Ce qui arrive à la tribune sud n’est toujours pas clair. Soit il peut être équipé de chaises, soit il peut avoir son propre concept d’hygiène. De plus, le BVB devrait penser à livrer de la bière et de la bratwurst directement aux sièges, car seule la consommation est possible.

« En raison de la réglementation de la distance, nous prévoyons actuellement de 12 000 à 15 000 spectateurs », a déclaré en dernier le directeur général de BVB, Carsten Cramer. Daily Mirror.

BVB: Thomas Meunier taquine contre le Bayern

Le nouveau venu du BVB Thomas Meunier a créé un dessin animé de l’artiste belge « Pad’r » contre le FC Bayern sur ses réseaux sociaux.

Le dessin animé montre Meunier en vacances, debout avec ses trois enfants devant une carte montrant l’Espagne et le Portugal. Les régions espagnoles de Galice et de Catalogne sont marquées en rouge. « Nous n’irons pas dans ces deux endroits car ce sont des zones rouges … comme la Bavière! », Déclare Meunier dans une bulle.

Explication: En raison de l’augmentation du nombre d’infections corona, le ministère fédéral des Affaires étrangères d’Espagne a émis des avertissements aux voyageurs pour les zones touchées. Si les mesures en Catalogne ont été considérablement renforcées, il y a même un couvre-feu strict en Galice.

