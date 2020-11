Lucas Hernandez voit son avenir à long terme au FCB

Charlie crane Transat levo hêtre - assise jaguar le petit lucas du tertre

Objet indispensable de la naissance à 7 mois environ, le transat LEVO s’intègre parfaitement dans votre intérieur. Sa conception en bois de hêtre multiplis et son look design ne ressemblent en rien au mobilier pour bébé. Son balancement naturel s’adapte aux mouvements de l’enfant, et ce, tout en douceur. Créé