Luca Guadagnino révèle les détails de la suite non faite de Suspiria – / Film

Suspiria était Luca GuadagninoLe chef-d’œuvre de l’horreur dérangé, une allégorie de la guerre froide qui a déraillé de la manière la plus glorieuse et la plus débauchée. Et cela n’aurait été que le début. Guadagnino a révélé qu’il avait initialement l’intention Suspiria être la première partie d’une histoire, avec une suite prévue qui aurait été encore plus décalée que le film ne l’était Dakota Johnson déchire sa poitrine et invoque une incarnation démoniaque de la mort. Mais malheureusement, c’est un Suspiria suite que nous ne verrons jamais, en raison des mauvaises performances au box-office du premier film.

Dans une interview avec The Film Stage, Guadagnino a révélé que Suspiria était à l’origine intitulé « Suspiria: Partie 1 dans le script et dans l’ardoise. C’est vrai », le Appelez-moi par votre nom a déclaré le cinéaste, après la conclusion de sa nouvelle série HBO Nous sommes qui nous sommes.

Mais lorsqu’on lui a demandé si nous pourrions un jour voir la partie 2, Guadagnino a répondu: «Comment? Comment ma chère? Le film n’a absolument rien fait. C’était un désastre au box-office. Je sais que les gens l’aiment de plus en plus maintenant. J’ai adoré faire ce film. C’est très cher pour moi. Mais l’écrivain David Kajganich et moi l’avions vraiment conçu comme la première moitié d’une histoire plus grande.

Alors que serait le Suspiria suite ont été sur? Guadagnino a révélé ses plans, ce qui semble s’être poursuivi avec le ton de la seconde moitié sinistre et insensée de son film de 2018:

« Mais avec Suspiria, Je peux vous dire que dans la deuxième partie, le scénario était composé de cinq fuseaux horaires et espaces différents. L’une d’elles était Helena Markos qui était une femme charlatane en l’an 1200 en Écosse et comment elle a obtenu le secret de la longévité.

Guadagnino raconte une histoire de sorcières sataniques dans les années 1200 en Écosse? Avec Tilda Swinton reprenant son rôle d’Helena Markos dans une histoire d’origine qui aurait permis à l’actrice éthérée de vampire et de mâcher encore plus le décor dans un film qui plie l’espace et le temps? Cela aurait été une délicieuse suite à l’ensemble de 1977 Suspiria, et on dirait que cela aurait été comme la version de Guadagnino sur le film d’horreur paranoïaque froid de Robert Eggers La sorcière, avec un soupçon de cosmique.

C’est vraiment une perte que nous ne verrons jamais après Suspiria déçu au box-office, rapportant 7,6 millions de dollars dans le monde. Mais pour être honnête, Amazon Studios lui a donné une sortie extrêmement limitée, ouvrant le film uniquement à New York et à Los Angeles, et s’étendant à environ 300 salles au maximum. Mais Guadagnino ne manque au moins pas de travail, embarquant récemment dans la nouvelle adaptation de BBC de Brideshead revisité avec un casting assez meurtrier.

