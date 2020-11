Luca Guadagnino réalisera le remake revisité de Brideshead de la BBC – / Film

La BBC s’apprête à revoir Brideshead revisité. Mais la nouvelle adaptation du roman classique d’Evelyn Waugh par le réseau britannique a quelques choses passionnantes: un réalisateur prestigieux, Luca Guadagnino, qui vient de terminer son premier projet télévisé, et un ensemble étoilé dirigé par Andrew Garfield qui comporterait un Carol retrouvailles entre autres stars Cate Blanchett et Rooney Mara.

Guadagnino a plongé ses orteils à la télévision avec son drame HBO Nous sommes qui nous sommes et a développé le goût des remakes avec les 2018 Suspiria (il prépare également un remake de Scarface), et maintenant il est prêt à combiner ces deux avec la BBC Brideshead revisité, une mini-série en cours de finalisation à la BBC avec Mammoth en coproduction avec Moonage Pictures. Guadagnino est en pourparlers pour diriger le projet, qui a été rapporté pour la première fois par The Daily Mail et confirmé par Deadline.

Mais des détails supplémentaires en sont encore à leurs débuts, y compris l’ensemble étoilé dirigé par Garfield. Le casting mettra en vedette Andrew Garfield dans le rôle de Charles Ryder, Joe Alwyn comme Sebastian Flyte, Rooney Mara comme Lady Julia, Cate Blanchett comme Lady Marchmain, et Ralph Fiennes comme Lord Marchmain, qui est déjà un enfer d’un casting s’il n’avait pas la touche excitante supplémentaire de la réunion Carol étoiles Mara et Blanchett. Mais ce casting est encore au début des discussions, alors prenez tout cela avec un grain de sel.

Guadagnino s’apprête à écrire et à diriger la mini-série, en adaptant le roman de Waugh de 1945 Brideshead revisité, les souvenirs sacrés et profanes du capitaine Charles Ryder, qui se déroule dans la Grande-Bretagne d’avant la Seconde Guerre mondiale et suit Charles Ryder et son engouement pour la riche famille des Flytes, et ses relations intimes avec deux des membres de la famille, Sebastian et Julia. La production devrait commencer au printemps 2021, nous pouvons donc nous attendre à plus de détails concrets prochainement.

Le projet soutenu par la BBC, qui parlerait à un certain nombre de radiodiffuseurs américains, y compris HBO – un réseau câblé avec lequel le radiodiffuseur britannique a trouvé le succès dans des collaborations pour des émissions comme Ses matériaux sombres, Années et années, et Messieurs Jack.

Brideshead revisité a été adapté à plusieurs reprises au fil des ans, notamment sous la forme d’une série en 11 parties pour ITV en 1981 et d’un long métrage de 2008 réalisé par Julian Jarrold, mettant en vedette Hayley Atwell, Emma Thompson, Matthew Goode et Ben Whishaw. Le film de 2008 a été bien accueilli et avait également un casting assez impressionnant, mais la combinaison de Guadagnino, avec sa touche magique en matière de sexualité refoulée et de romances éphémères, avec l’ensemble rapporté est tout simplement trop belle pour la laisser passer.

Articles sympas sur le Web: